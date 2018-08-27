Governo divulga lista de inscritos e locais de prova para concurso dos Bombeiros

Foi divulgado nesta segunda-feira (27), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a lista de inscritos e os locais de prova do concurso para soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros. A prova será realizada no próximo domingo dia 2 de setembro, em Campo Grande e Dourados. São 153 vagas, sendo 137 para homens e 16 para mulheres.

Em Campo Grande as provas serão aplicadas nas universidades Unigran Capital localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, no centro e na Uniderp, na Avenida Ceará, Bairro Miguel Couto. Em Dourados, as provas serão na universidade Unigran, na Rua Balbina de Matos, Bairro Jardim Universitário.