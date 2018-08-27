Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:50

Buscar

Últimas notícias
X

Concurso Público

Governo divulga lista de inscritos e locais de prova para concurso dos Bombeiros

Prova será realizada no próximo domingo (2)

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/08/2018 às 10:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi divulgado nesta segunda-feira (27), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a lista de inscritos e os locais de prova do concurso para soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros. A prova será realizada no próximo domingo dia 2 de setembro, em Campo Grande e Dourados. São 153 vagas, sendo 137 para homens e 16 para mulheres.

Em Campo Grande as provas serão aplicadas nas universidades Unigran Capital localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, no centro e na Uniderp, na Avenida Ceará, Bairro Miguel Couto. Em Dourados, as provas serão na universidade Unigran, na Rua Balbina de Matos, Bairro Jardim Universitário. 

Leia Também

• MPMS ajuíza ACP contra o Estado devido à discriminação de gênero nos concursos da PM e dos Bombeiros

• Com 36,3 mil inscritos, concurso da PM movimenta a Capital

• Concurso da PMMS terá reforço na segurança, transporte coletivo e esquema especial de trânsito

As provas serão realizadas no período vespertino e terá duração de 5 horas. Os portões serão abertos às 13h (horário de MS) e às provas começarão às 14h. 

Salários

Os aprovados receberão R$ 1.864,06 por mês durante o curso de formação e, em seguida, serão promovidos ao cargo de soldado, com salário de R$ 3.352,53. Os aprovados no concurso para as corporações serão matriculados no curso de formação e receberão R$ 3.641,92 no primeiro ano e R$ 4.006,11 no segundo ano de aulas. Em seguida, o salário sobe para R$ 7.089,13.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo