Governo divulga lista de inscritos e locais de prova para concurso dos Bombeiros

Concurso Público
Prova será realizada no próximo domingo (2)
Foi divulgado nesta segunda-feira (27), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a lista de inscritos e os locais de prova do concurso para soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros. A prova será realizada no próximo domingo dia 2 de setembro, em Campo Grande e Dourados. São 153 vagas, sendo 137 para homens e 16 para mulheres.
Em Campo Grande as provas serão aplicadas nas universidades Unigran Capital localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, no centro e na Uniderp, na Avenida Ceará, Bairro Miguel Couto. Em Dourados, as provas serão na universidade Unigran, na Rua Balbina de Matos, Bairro Jardim Universitário.
As provas serão realizadas no período vespertino e terá duração de 5 horas. Os portões serão abertos às 13h (horário de MS) e às provas começarão às 14h.
Salários
Os aprovados receberão R$ 1.864,06 por mês durante o curso de formação e, em seguida, serão promovidos ao cargo de soldado, com salário de R$ 3.352,53. Os aprovados no concurso para as corporações serão matriculados no curso de formação e receberão R$ 3.641,92 no primeiro ano e R$ 4.006,11 no segundo ano de aulas. Em seguida, o salário sobe para R$ 7.089,13.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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