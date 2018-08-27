Programa “Lixo Zero Social 10” será apresentado aos empresários do MS nesta terça feira

Mais de 154 profissionais das áreas de ciência Jurídica, educacional e de humanas de 21 municípios do Mato Grosso do Sul participaram nesta segunda (27) do primeiro dia de capacitação e certificação para ocuparem os cargos do Programa: “Lixo Zero Social 10” – Gestão dos Resíduos Sólidos do Brasil e os desafios ao cumprimento da Lei nº 12.305/2010, implantado pelo sistema INER de Resíduos Sólidos, a informação é do Confederação do Elo Social Brasil. A informação é do presidente da Confederação do Elo Social Brasil, Dr. Jomateleno dos Santos Teixeira.

O evento está acontecendo no auditório da UNIDERP –Bloco 5 – Vila Antônio Vendas em Campo Grande palestrando aos diretores sobre o Programa que tem como escopo solucionar a destinação correta de 100% do lixo, acabar com lixões em todo Mato Grosso do Sul e Brasil, melhorar a educação e cidadania com ações sociais voltadas aos mais carentes, diminuir o índice de criminalidade, melhorar a qualidade de vida da população, gerar emprego e renda.

O Programa “Lixo zero Social 10” prossegue nesta terça feira (28), onde o programa será apresentado, a partir das 8h da manhã aos empresários e autoridades sulmatogrossenses. A instituição social é sem fins lucrativos com representação nacional, criada nos termos dos parágrafos XVII e XVIII do Artigo 5º da Constituição da República do Brasil, e do artigo 16 do Decreto 678 de 06/11/1992, e das leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ 08.573.345/0001-46.

“Neste ato estaremos procedendo à apresentação do programa “Lixo Zero Social 10” juntamente com os Prefeitos dos 79 municípios parceiros de MS e os empresários convidados que atuam ou pretendem atuar no ramo de resíduos sólidos”, menciona o presidente que ratifica que o programa pretende trazer a solução da finalização dos “lixos” para o Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o diretor do grupo e consórcio INER e coordenador do Elo Social no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Osvaldo Moreira, a instituição estará implantando no Estado 21 prédios para atendimento a comunidade carente, onde cada espaço ira contemplar 200 famílias por dia com atendimentos jurídico, psicológico, de saúde, educacional, onde serão ministrados cursos para 720 pessoas por mês nas áreas de inclusão social, dentre outros. “uma das contrapartidas é dar assistência jurídica, social e pedagógica as famílias carentes, garantindo-as uma elevação na qualidade de vida”, enfatiza Osvaldo que relembrou que na data acima estará dando posse aos diretores, que estarão atuando diretamente na esfera social com o atendimento a população carente dos 21 municípios contemplados, onde em cada usina de compostagem implantada será também construído um prédio social e uma cooperativa de trabalho, “e assim acabando de vez com o problema do lixo, dando dignidade aos ex-catadores que terão a opção de se tornarem tapeceiros, restauradores de móveis ou decoradores ou ainda de trabalharem nas usinas na função de selecionador de riquezas”, relata.

Durante apresentação do Programa “Lixo zero Social 10” serão apresentados os projetos das usinas do Sistema INER. As áreas são os CTTs, centros de triagem e transbordo, lixo hospitalar, crematório de animais e compostagem. O projeto visa proporcionar às empresas interessadas em investir nos empreendimentos a tecnologia e suporte técnico nas implantações.

A proposta do Programa “Lixo Zero Social 10” é simples, “É como se fosse uma franquia. Criamos e estruturamos todo o projeto com tecnologia moderna e economicamente eficaz, e as empresas entram como parceiros fazendo os investimentos necessários na construção das usinas. Oferecemos a tecnologia e o suporte técnico. Já possuímos uma lista de terremos em condições de serem adquiridos pelos futuros investidores”, explica do diretor Oswaldo.

As áreas previstas para a implantação do Programa “Lixo Zero Social 10” são capazes de absorver todo o complexo de recepção, tratamento e destinação final dos resíduos. Durante o evento, os interessados irão conhecer as plantas propostas para as usinas e mais detalhes do projeto. “Importante lembrar que as usinas INER tem como objetivo acabar com os aterros sanitários, reaproveitando as riquezas do lixo com inclusão social”, salienta o diretor.