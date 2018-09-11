Morador de Sidrolândia acerta 15 números e ganha R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Morador de Sidrolândia acertou 15 números e ganhou R$ 1.586.385,69 no concurso da Lotofácil sorteado nesta segunda-feira. Outras 219 pessoas de todo o Brasil acertaram 14 números números e faturaram R$ 2.228,85 cada. 9.026 pessoas acertaram 13 números, 137.470 acertaram 12 e 803.629 acertaram 11, recebendo respectivamente R$ 20, R$ 8 e R$ 4 cada.

Os números sorteados foram: 01; 03; 04; 05; 11; 12; 13; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. O próximo sorteio será realizado amanhã e a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. O acumulado para o Sorteio Especial da Independência é de R$ 366.089,01. Para apostar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.