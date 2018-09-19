Candidata suspeita de vazar prova de concurso é excluída da disputa

O teste foi aplicado em 8 e 9 de setembro e, alguns candidatos que fizeram a prova, denunciaram o vazamento do conteúdo da prova de digitação. Vários concurseiros, inclusive, procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, para registrar boletim de ocorrência.

O Governo de Mato Grosso do Sul resolveu excluir a candidata suspeita de ter vazado partes do conteúdo da prova de digitação, uma das fases do concurso da Polícia Civil. A comunicação da exclusão está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (dia 19), assim como o resultado preliminar dos concorrentes às vagas de escrivão e investigador.

No dia, eles relataram que se surpreenderam ao ver fotos da prova divulgadas em grupo de WhatsApp. Na semana seguinte, o MP (Ministério Público) abriu apuração para investigar o caso.

A candidata Aline Borges, que foi excluída, afirmou anteriormente que os fiscais entregaram a folha de sua prova, portanto, que não agiu de má fé. Contudo, o correto seria deixar o mesmo para que fosse feita a correção.

Segundo a presidente da comissão, a decisão de exclusão foi baseada no que prevê o próprio edital. "É uma exclusão administrativa. Agora, a responsabilidade criminal da candidata portar a folha de texto que ela digitou será apurada na esfera criminal". Também procuramos a candidata, que, após a informação do que se tratava, desligou o telefone.

A Secretaria de Administração e Desburocratização de MS afirmou, por meio da assessoria, que os detalhes da deliberação da comissão organizadora será divulgada, posteriormente, no site da Fapems.

Resultado - Os concorrentes podem conferir o resultado a partir da página 4 do Diário Oficial do Estado (arquivo pode ser acessado abaixo). O período de recurso começa hoje e segue até às 17 horas de quinta-feira (dia 20).