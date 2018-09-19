Candidata suspeita de vazar prova de concurso é excluída da disputa

Concurso da Polícia Civil
Decisão da comissão organizadora foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira
O Governo de Mato Grosso do Sul resolveu excluir a candidata suspeita de ter vazado partes do conteúdo da prova de digitação, uma das fases do concurso da Polícia Civil. A comunicação da exclusão está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (dia 19), assim como o resultado preliminar dos concorrentes às vagas de escrivão e investigador.
O teste foi aplicado em 8 e 9 de setembro e, alguns candidatos que fizeram a prova, denunciaram o vazamento do conteúdo da prova de digitação. Vários concurseiros, inclusive, procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, para registrar boletim de ocorrência.
No dia, eles relataram que se surpreenderam ao ver fotos da prova divulgadas em grupo de WhatsApp. Na semana seguinte, o MP (Ministério Público) abriu apuração para investigar o caso.
A candidata Aline Borges, que foi excluída, afirmou anteriormente que os fiscais entregaram a folha de sua prova, portanto, que não agiu de má fé. Contudo, o correto seria deixar o mesmo para que fosse feita a correção.
Segundo a presidente da comissão, a decisão de exclusão foi baseada no que prevê o próprio edital. "É uma exclusão administrativa. Agora, a responsabilidade criminal da candidata portar a folha de texto que ela digitou será apurada na esfera criminal". Também procuramos a candidata, que, após a informação do que se tratava, desligou o telefone.
A Secretaria de Administração e Desburocratização de MS afirmou, por meio da assessoria, que os detalhes da deliberação da comissão organizadora será divulgada, posteriormente, no site da Fapems.
Resultado - Os concorrentes podem conferir o resultado a partir da página 4 do Diário Oficial do Estado (arquivo pode ser acessado abaixo). O período de recurso começa hoje e segue até às 17 horas de quinta-feira (dia 20).
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