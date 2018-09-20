2º Workshop capacita para boas práticas na prevenção de acidentes

Mato Grosso do Sul registra, anualmente, altos índices de acidentes no exercício das funções de trabalho, além de esbarrar em questões onde os empregadores ainda devem se atentar quanto à saúde dos seus colaboradores, bem como diante da legislação trabalhista e ambiental vigentes. Frente a esse cenário, o 2º Workshop de Segurança, Saúde, Meio Ambiente com Exercício Simulado Integrado (Emergência 2018) reunirá os melhores profissionais e agentes públicos e privados do segmento entre os dias 27 e 29 de setembro, no Centro de Convenções Albano Franco.

Palestras, treinamentos e exercício simulado serão oferecidos durante o Workshop com a finalidade de discutir as boas práticas no que se refere à integridade física de empregados, empregadores, instalações de trabalho, equipamentos de segurança e meio ambiente, no sentido de contribuir para uma gestão eficaz da saúde e segurança do trabalho.

Para o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Sintest/MS), André Luiz Ferreira, o Workshop assegura a qualificação e atualização de informações pertinentes tanto ao empregador quanto ao empregado. “Trata-se de um painel de ideias com a finalidade de fomentar a cultura prevencionista, com requalificação de conhecimentos em relação aos requisitos legais para a SST, além do aperfeiçoamento profissional em si”, esclareceu.

De acordo com o juiz Márcio Alexandre da Silva, gestor regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT/MS), o Workshop a ser realizado pelo Sintest/MS conta com o apoio da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a participação ostensiva de demais entidades patronais, tais como a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

“O evento é de extrema importância para os empregadores e trabalhadores de Mato Grosso do Sul porque em um só lugar e durante todo o fim de semana serão oferecidos treinamentos específicos para vários segmentos comerciais e industriais, com palestras sobre prevenção de acidentes do trabalho. É uma oportunidade única para que os interessados possam se capacitar gratuitamente”, destacou o juiz e gestor regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho do TRT/MS.

O juiz Márcio Alexandre da Silva ainda ressalta que a prevenção, nesse caso, sempre é a melhor opção. “Os custos de acidentes do trabalho são extremamente altos, as indenizações impostas pelo Poder Judiciário, idem. Eles podem até inviabilizar um empreendimento ou uma empresa. O Tribunal do Trabalho e os parceiros incentivam os empregadores e trabalhadores para que participem desse evento”, concluiu.

O evento que conta com a parceria de várias instituições do setor público-privado, tem o respaldo da Transportadora Kátia Locatelli e participação ostensiva do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Simulado - Segundo o Coronel Marcello Fraiha, comandante metropolitano de Bombeiros e chefe do Resgate em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, o evento ainda deverá proporcionar a integração e troca de conhecimentos sobre equipamentos e tecnologia utilizados por todos os entes e instituições que sempre são acionados em caso de emergência.

“É interessante essa participação também das agências de emergência que trabalham em todo o estado por conta dessa integração do trabalho e do nivelamento técnico. Em consequência, há uma melhor gestão durante um atendimento de uma ocorrência grave e o exercício simulado de uma situação real será fundamental para fomentar essa troca de experiências e conhecimento”, explicou o Coronel do Corpo de Bombeiros Militar.

Durante o evento, ainda haverá ações educativas e lúdicas para as crianças. No local, 20 computadores estarão à disposição dos jovens para atividades de conscientização, além do oferecimento de exames gratuitos de mamografia às mulheres e outros voltados à saúde do homem.

Importância da prevenção

Motoristas de caminhão em estradas estão na terceira posição com mais acidentes em MS

Segundo os dados divulgados pelo CONCAT (Sistema para consulta de dados da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT), entre 2012 a 2017 ocorreram mais de 4 milhões de acidentes de trabalho no Brasil. Nesse período, quase 15 mil mortes foram registradas no país. Só em Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2016 e 2017, foram mais de 15 mil casos.

De janeiro de 2017 a 30 de junho de 2018, os motoristas de caminhão em estradas estão na terceira posição das funções com mais acidentes em MS, totalizando 300 casos, de acordo com o CONCAT.

Dessa forma, destaca-se a importância em todos os âmbitos da participação neste Workshop de Segurança do Trabalho. A inscrição é gratuita, basta que o participante leve 1kg de alimento não perecível a fim de contribuir com os projetos sociais

Programação

Palestrantes:

Dia 27/09

Marcel dos Santos Nobre (enfermeiro especialista em Emergência) – A importância do treinamento em emergência para equipes multiprofissionais

Rafael Borges dos Santos (Engenheiro de Segurança do Trabalho, Arquiteto, Técnico de Segurança do Trabalho) – E-Social e os requisitos para SST

Dr. Paulo Douglas Almeida de Moraes (Procurador do Trabalho) – Condição de Trabalho dos Motoristas Profissionais

Márcio Antônio Vaz de Oliveira (PMRv/SP) – Legislação do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos

Dia 28/09

Flávio Nunes (Auditor do Trabalho – Aplicabilidade para o Trabalho em Altura conforme a NR-35

Gilson dos Santos (GS Eletrotécnica) – Aplicabilidade de SST nas Atividades Elétricas conforme NR-10

Fábio Assis (TC QOBM/CBM/MS) – NT-17 Brigada de Incêndio

Juliano R. de Souza (CCR Via Oeste) – Atendimento a Acidentes com Múltiplas Vítimas

Luidson Borges Tenório Noleto (TC QOBM CBM/MS) – Sistema de Comando a Incidentes

Dia 29/09

Marcos Eduardo Ticianel Paccola (TC PMMT – Presidente da Associação Brasileira de Operações Especiais) – Vencer ou Vencer – A Estratégia dos Caveiras

Dra. Karine Ignácio Pinto (Advogada do Sesi) – Como preparar sua empresa para o E-Social

Exercício Simulado Integrado de Emergência

Confira os horários da programação em anexo.

Serviço

2º Workshop de Segurança, Saúde, Meio Ambiente com Exercício Simulado Integrado (Emergência 2018)

Data: 27 a 29 de setembro de 2018

Local: Centro de Convenções Albano Franco

Inscrições: www.fundacentro.com.br

Entrada: 1kg de alimento não perecível