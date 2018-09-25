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Detran-MS passa a parcelar dívidas nos cartões a partir desta segunda-feira

De acordo com o representante da empresa, a ideia é chegar aos 300 pontos de atendimento em todo o Mato Grosso do Sul de forma a unificar o atendiment

Renan Nucci

Publicado em 25/09/2018 às 15:32

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O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) formalizou hoje o Termo de Cooperação Técnica e Permissionamento não oneroso com a empresa Esmeralda Serviços Digitais Ltda, a PinPag, que a partir de segunda-feira (1) assume o serviço de parcelamento de dívidas na sede do Departamento, em Campo Grande. 

De acordo com informações do representante local da empresa, Domingos Vasques de Sá, todas as dívidas poderão ser parceladas em até doze vezes e o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes se for necessário para atingir o limite de crédito de cada cartão. 

Uma cabine será implantada no corredor principal do Detran-MS sede e o horário de atendimento deverá seguir o do órgão, das 7h30 às 13h30. 

A intenção, segundo Domingues, é alinhar o atendimento de forma a atender todo o Estado. “Depois de implantar o serviço na sede vamos estudar o espaço mais adequado para instalar uma cabine PinPag na agência Geraldo Garcia, no Pátio Central”, explicou. 

De acordo com o representante da empresa, a ideia é chegar aos 300 pontos de atendimento em todo o Mato Grosso do Sul de forma a unificar o atendimento.

Para atender a essa demanda, de acordo o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) em seu artigo 12 da portaria 149 de 2018, o credenciamento é exclusividade do Departamento Nacional cabendo aos órgãos e entidades executivas de trânsito firmarem, sem ônus, parecerias técnico operacionais para viabilizar o pagamento parcelado de débitos relacionados à veículos. 

No dia 2 de agosto, o diretor presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka Soler, encaminhou ofício ao Denatran solicitando a autorização para viabilizar o pagamento por meio do parcelamento via cartões de crédito ou débito. Em seguida o presidente esteve em Brasília (DF) onde conversou pessoalmente com o diretor presidente do Denatran, Maurício José Alves Pereira, sobre o assunto. 

Para Hashioka essa é uma oportunidade muito boa para aqueles que desejam colocar em dia suas dívidas e poder trafegar sem qualquer preocupação pelas ruas de Mato Grosso do Sul. “É uma opção para aqueles que anseiam por quitar seus pagamentos, mas até então vinham adiando por não conseguir o valor integral”, enfatizou.

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