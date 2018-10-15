Concursos em MS oferecem mais de 1,9 mil vagas e salários até R$ 8,6 mil

Além disso, a Funsat e a Funtrab oferecem quase 500 vagas para diversos ofícios, como operador de telemarketing, telefonista, mecânico, pintor, técnico agrícola, técnico de enfermagem, serralheiro, entre outros. Para conferir as vagas, clique aqui e aqui .

Concursos públicos abertos em Mato Grosso do Sul oferecem mais de 1.900 vagas em diferentes municípios do Estado. Os salários variam de R$ 1.067,65 a R$ 8.698,87.

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 e informações podem ser adquiridas no telefone 3314-3089. Já a Funtrab está na Rua 13 de Maio, 2773, telefone 3320-1400.



SED

Concurso Público da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Mato Grosso do Sul (SED - MS) é destinado à contratação de mil candidatos no cargo de Professor da Carreira Profissional da Educação Básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação.

As oportunidades disponíveis são para o cargo de Docente nas áreas de conhecimento de Arte, Ciências da Natureza - Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Língua Portuguesa/ Literatura, Matemática e Química, com carga horária de 20h semanais, os selecionados devem receber remuneração no valor de R$ 1.851,36.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de novembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.funrio.org.br, mediante pagamento da taxa de participação no valor de R$ 216,16.



SAD

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Mato Grosso do Sul (SAD - MS) abriu Concurso Público destinado à contratação de candidatos para provimento em cargos da carreira de Apoio à Educação Básica do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação.

São 500 oportunidades para os cargos de Carreira de Apoio à Educação Básica de: Assistente de Atividades Educacionais e Agente de Atividades Educacionais nas funções de Agente de Limpeza e de Merenda.

Com carga horária de 40h semanais, os selecionados de nível fundamental e médio devem receber remuneração com valor entre R$ 1.067,65 e R$ 1.323,89. Os contratados devem ser lotados nos municípiosespecificados no edital de abertura.

Inscrições estão abertas até o dia 16 de novembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.funrio.org.br, com custo de R$ 81,06 e R$ 135,10.

MSGÁS

Processo Seletivo da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) é voltado para formação de cadastro reserva de estagiários.

As vagas são para os municípios de Campo Grande e Três Lagoas se encontram nos seguintes cursos de graduação: Administração, Análise de Sistemas/ Ciências da Computação/ Processamento de Dados, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda/ Jornalismo/ Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Meio Ambiente, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental e Sistemas de Informação.

Os estudantes devem estar cursando a partir do 3º, 4º ou 5º semestre, de acordo com área de atuação pretendida, especificada no edital.

Com carga horária de 4h ou 6 diárias, os selecionados terão bolsa-auxílio no valor entre R$ 475,75 e R$ 974,03, acrescida de auxílio-transporte.

Os interessados podem efetuar inscrição até o dia 31 de outubro de 2018, das 8h às 17h, na unidade de Campo Grande, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 210/220, Bairro Jardim dos Estados, Campo Grande - MS.

PREFEITURA DE ANGÉLICA

Com intuito de contratar 31 profissionais, a Prefeitura de Angélica abriu Processo Seletivo de nível fundamental, médio e superior.

As oportunidades são nos cargos de Nutricionista II - NASF (1); Psicólogo II - NASF (1); Fisioterapeuta - NASF (1); Assistente de Planejamento (1); Cuidador de Idoso (4); Secretária Escolar (3); Operador de Máquinas (1); Cozinheira (5); Copeira (1); Tratorista (1); Motorista de Ônibus (1); Trabalhador Braçal (5); Vigia (2); Pintor (1) e Gari (3).

Inscrições abertas até 16 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.valeconsultoriaeassessoria.com, tendo que imprimir e pagar a taxa de inscrição nos valores de R$ 30,00 ou R$ 45,00.

Com as contratações realizadas, os profissionais vão ter que atuar em jornadas de 40h semanais, com remunerações que partem de R$ 993,75 e podem chegar até R$ 3.210,20.

PREFEITURA DE CAMAPUÃ

A partir do dia 16 de outubro de 2018, podem ser realizadas as inscrições para o novo Processo Seletivo da Prefeitura de Camapuã. O objetivo da seleção é a admissão de Professores de Educação Básica de 1º a 5º ano e de 6º a 9º ano, que devem lecionar as áreas de Matemática; História; Geografia; Educação Infantil; Ensino Fundamental; Português; Ciências Biológicas; Física e Artes.

As inscrições podem ser efetuadas até o dia 31 de outubro de 2018, diretamente na sede da Prefeitura, localizada na Rua Bonfim, nº 441, Centro, cujo atendimento acontece nos horários de 7h às 17h.

PREFEITURA DE TRÊS LAGOAS

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou edital republicado do novo Concurso Público destinado ao preenchimento de 360 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

O documento traz o acréscimo de vagas para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal (5), além da inclusão do cargo de Médico Cardiologista (2).

As oportunide são para os cargos de Assistente Social (15); Auditor Contábil (1); Biomédico (2); Cirurgião Dentista - Bucomaxilo Facial (1); Cirurgião Dentista - Pessoa com Deficiência - PCD (1); Educador Físico (3); Educador Social (4); Enfermeiro (21); Enfermeiro - Urgência e Emergência (13); Farmacêutico (19); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médicos das especialidades de Angiologista (2); Alergista (1); Cardiologista (2); Clínico Geral (10); da Família (32); Dermatologista (2); Endocrinologista (2); Endocrinologista/ Pediátrico (1); Gastroenterologista (2); Geriatra (2); Ginecologista/ Obstetra (2); Infectologista (1); Neurologista (2); Neuropediatra (1); Oftalmologista (3); Ortopedista Traumatologista (8); Otorrinolaringologista (1); Pediatra (11); Plantonista (30); Pneumologista (2); Psiquiatra (2); Psiquiatra Infantil (1); Radiologista (1); Regulador Intervencionista - Urgência e Emergência (12); Reumatologista (1) e Vascular (2); Psicólogo (15); Terapeuta Ocupacional (3); Agente Comunitário de Saúde (25); Agente de Combate às Endemias (7); Atendente de Farmácia - Plantonista (15); Auxiliar de Saúde Bucal (5); Cuidador - Plantonista (10); Motorista Socorrista - Urgência e Emergência - Plantonista (3); Rádio Operador Plantonista (2); Técnico em Enfermagem (31); Técnico em Enfermagem - Plantonista Urgência e Emergência (12); Técnico em Atendimento de Regulação Médica (2); Técnico em Laboratório (3); Técnico em Laboratório - Plantonista (2) Técnico de Raio-X (2) e Artesão - Profissional de Trabalhos Manuais (5).

Assim que assumirem, os profissionais devem atuar em jornadas de 10h a 40h semanais ou em plantões de 12h, com remunerações que variam de R$ 1.671,08 a R$ 6.684,04 ao mês, ou de R$ 113,21 a R$ 1.148,43 por plantão.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de novembro de 2018, por meio do endereço eletrônico da FAPEC, empresa responsável pela organização do certame. Para que as candidaturas sejam homologadas, é necessário efetuar o pagamento de taxas que alternam de R$ 80,00 a R$ 150,00.

UEMS



A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS abriu inscrições do Processo Seletivo aos Docentes. A oportunidade é na área de conhecimento de Língua Brasileira de Sinais - Libras, cuja atuação visa as unidades universitárias de Amambai, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí e Nova Andradina.

A remuneração dos contratados variam entre R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87, conforme sua titulação e do regime de trabalho, que alterna entre 20h e 40h semanais.

Para realizar suas inscrições, os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site: www.uems.br, as fotocópias de documentos comprobatórios devem ser entregues pessoalmente ou encaminhados ou pelo serviço postal especificado no edital, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, Setor de Concurso e Seleção, bloco B, piso superior, situada na Rodovia Dourados/ Itanhum, km 12, em Dourados, no período de 15 a 26 de outubro de 2018, das 8h às 16h.