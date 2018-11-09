Governo do Estado entrega 27 unidades habitacionais em Terenos

O Governo do Estado, por meio da Secretária de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), entrega nesta sexta-feira (9), às 8h, no município de Terenos, 27 unidades habitacionais do conjunto Armando Lúcio Nantes.

As casas, ofertadas pelo Programa Habitacional Financiado e Subsidiado FGTS – do Governo Federal -, recebeu do Estado o investimento de mais de R$ 75 mil. As obras, que tiveram início em 2017, foram concluídas também com o aporte da União, no valor de R$ 1,8 milhão, e de recursos municipais, no valor de R$ 4,6 mil, além da oferta do terreno.