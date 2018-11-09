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Governo do Estado entrega 27 unidades habitacionais em Terenos

As obras, que tiveram início em 2017, foram concluídas também com o aporte da União, no valor de R$ 1,8 milhão

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/11/2018 às 09:32

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O Governo do Estado, por meio da Secretária de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), entrega nesta sexta-feira (9), às 8h, no município de Terenos, 27 unidades habitacionais do conjunto Armando Lúcio Nantes.

As casas, ofertadas pelo Programa Habitacional Financiado e Subsidiado FGTS – do Governo Federal -, recebeu do Estado o investimento de mais de R$ 75 mil. As obras, que tiveram início em 2017, foram concluídas também com o aporte da União, no valor de R$ 1,8 milhão, e de recursos municipais, no valor de R$ 4,6 mil, além da oferta do terreno.

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Ainda esse ano, outras 64 unidades habitacionais serão entregues pelo Governo do Estado na cidade. O Projeto de Assentamento Sete de Setembro já está com mais de 90% das obras concluídas. A previsão é que a entrega ocorra ainda em novembro.

Nesse empreendimento, só de recurso estadual, foram investidos mais de R$162 mil, além de R$ 1,9 milhão do Governo Federal. Essas unidades fazem parte do Programa Nacional de Habitação Rural da Caixa Econômica Federal (CEF).

Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado entregou 189 casas em Terenos, e investiu mais de R$ 1,5 milhão nas unidades.

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