Detran-MS retoma atendimento ao público através do Call Center

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), retoma o atendimento público através do setor de Call Center. O serviço está sendo realizado desde a primeira quinzena de novembro, com o intuito de dar suporte aos usuários de todo o Estado, com informações sobre serviços de veículo e habilitação.

Conforme o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka Soler, após procedimento licitatório, a empresa vencedora está atendendo em média 1.500 ligações por dia, monitorando cada caso e, o mais importante, dando retorno aos usuários.

O diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Roberto Alencas, explica que por enquanto a URA (Unidade Responsável Audível) estará funcionando apenas com informação do horário de atendimento do Departamento. “Estamos programando o sistema para atender 24h e em 30 dias estará disponível com todas as opções para o usuário”, encerra.

O Call Center está disponível com 26 atendentes, fornecendo informações sobre serviços como licenciamento, renovação, mudança de categoria, infrações ou impedimentos administrativos, transferência de veículos e outras dúvidas.

Serviço: O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30, através do telefone (67) 3368-0500.