PF/MS lança leilão de veículos e materiais em bom estado e sucata

A Superintendência da Polícia Federal no MS emitiu nota nesta terça-feira (20) informando que acontece leilão na próxima segunda-feira, dia 26, de veículos oficiais e outros materiais em bom estado e como sucata, que não estão em uso pelo órgão, tais como aparelhos de ar condicionado, CPUS, monitores, notebooks, entre outros. O leilão aconterá às 9h, na Sede da Associação Beneficente dos Funcionários da Polícia Federal em MS (ASSOFEDERAL), à Av. Júlio de Castilho n° 4698 – Bairro Ana Maria Couto, próximo ao terminal de ônibus Júlio de Castilho.

Nos dias 23 e 24/11 (sexta-feira e sábado), no Pátio da Superintendência da PF/MS, à Rua Fernando Luís Fernandes, 322 – Vila Sobrinho, ocorrerá a visitação pública dos lotes das 8h às 17h. É uma oportunidade do público verificar os veículos e materiais que sejam de aquisição interessante.

Poderão participar do leilão Pessoas Físicas, maiores de idade ou emancipadas, possuidoras de documento de identidade, CPF e ou seus procuradores, desde que apresentem procuração, por instrumento, público ou particular, com finalidade específica e firma reconhecida, comprovando serem seus representantes legais; Pessoas Jurídicas devidamente inscritas no CNPJ, por meio de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, com poderes bastantes, desde que apresentem cópia autenticada do contrato social, ou por meio de seus procuradores, desde que também apresentem instrumento de procuração, público ou particular, com finalidade específica e firma reconhecida, comprovando serem seus representantes legais.

Não poderão participar do leilão servidores ativos e inativos Polícia Federal, Pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a Administração, cujas sanções cominadas estiverem previstas no Art. 87, incisos III ou IV, da Lei nº 8.666/93, ou ainda, no Art. 7 º da Lei nº 10.520/02. O pagamento dos lotes arrematados no leilão serão À VISTA, através de GRU no Banco do Brasil, logo após o arremate.

Mais informações no site: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/leiloes.