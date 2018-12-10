Emissão de CNH esta suspensa em MS por manutenção do sistema

O serviço informatizado do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach) está fora do ar nesta segunda-feira (10) por conta da manutenção que vem sendo feita desde sexta-feira (7) no sistema, que é integrado com a Serviço Federal de Processamento de Dados.

Por enquanto não há previsão de retorno das atividades ligadas à emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

A autarquia estadual promete comunicar quando os erviço estiver novamente disponível.