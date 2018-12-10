Emissão de CNH esta suspensa em MS por manutenção do sistema

Problemas
Retorno do sistema ainda não está previsto pelo Detran
O serviço informatizado do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach) está fora do ar nesta segunda-feira (10) por conta da manutenção que vem sendo feita desde sexta-feira (7) no sistema, que é integrado com a Serviço Federal de Processamento de Dados.
Por enquanto não há previsão de retorno das atividades ligadas à emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).
A autarquia estadual promete comunicar quando os erviço estiver novamente disponível.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS