Detran-MS retoma atendimento ao público através do Call Center

Atendimento
O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), retomou o atendimento ao público através do setor de Call Center. O trabalho é oferecido desde o início do mês de novembro com o intuito de dar suporte aos usuários do Estado com informações sobre serviços relacionados ao veículo e à habilitação.
Conforme o diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka Soler, após procedimento licitatório, a empresa vencedora está atendendo em média 1.500 ligações por dia, monitorando cada caso e, o mais importante, dando retorno aos usuários.
O diretor de Tecnologia da Informação do Detran, Robson Roberto Alencar, explica que por enquanto o atendimento eletrônico pela Unidade de Resposta Audível (URA) estará restrito a informação do horário de atendimento do Departamento. “Estamos programando o sistema para atender 24h e em 30 dias estará disponível com todas as opções para o usuário”, encerra. Pela URA as informações são fornecidas eletronicamente, sem o contato direto com os funcionários do Call Center.
O Call Center está disponível com 26 atendentes, fornecendo informações sobre serviços como licenciamento, renovação, mudança de categoria, infrações ou impedimentos administrativos, transferência de veículos e outras dúvidas.
O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30 pelo telefone (67) 3368-0500.
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