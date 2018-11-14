Detran-MS retoma atendimento ao público através do Call Center

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), retomou o atendimento ao público através do setor de Call Center. O trabalho é oferecido desde o início do mês de novembro com o intuito de dar suporte aos usuários do Estado com informações sobre serviços relacionados ao veículo e à habilitação.

Conforme o diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka Soler, após procedimento licitatório, a empresa vencedora está atendendo em média 1.500 ligações por dia, monitorando cada caso e, o mais importante, dando retorno aos usuários.