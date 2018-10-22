Detran-MS publica portaria e altera prazo de validade para uso exclusivo de vagas

As credenciais para o uso de vagas exclusivas de idosos e pessoas com deficiência passam a ter um prazo maior para o vencimento. Se antes o documento tinha uma validade de dois anos, desde dia 18 de outubro passou para cinco anos.

De acordo com o Diário Oficial do Estado, a mudança foi feita como forma de uniformizar o procedimento de emissão em âmbito estadual. O Detran oferece o documento especialmente para municípios que não estejam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).