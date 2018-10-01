Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 04:26

Buscar

Últimas notícias
X

Contas

Detran-MS começa a parcelar pendências de motoristas nesta segunda-feira

Todas as dívidas poderão ser parceladas em até 12 vezes e o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/10/2018 às 10:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A partir desta segunda-feira (1º) o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) dá início ao serviço de parcelamento de dívidas que vai beneficiar usuários em todo o Estado. 

Todas as dívidas poderão ser parceladas em até 12 vezes e o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes, se for necessário, para atingir o limite de crédito de cada cartão.

Leia Também

• Detran-MS passa a parcelar dívidas no cartão de crédito a partir de 1º de outubro

• Detran-MS passa a parcelar dívidas nos cartões a partir desta segunda-feira

• A pedido do MPMS, Justiça bloqueia mais de 7 milhões na contratação da empresa Pirâmide pelo Detran/MS

A primeira cabine será instalada em Campo Grande, na sede do Detran, localizada na MS 080 – saída para Rochedo. Após 60 dias os serviços devem estar disponibilizados no interior do Estado e em outros pontos instalados também na Capital.

Atualmente, o pátio do Detran possui 10.436 veículos apreendidos. Destes, 10.190 possuem algum tipo de pendência financeira como multas, licenciamentos e outros. A dívida referente ao atraso no pagamento de licenciamento lidera o ranking de pendências podendo chegar a R$ 67 milhões, sendo que o valor total deve ultrapassar os R$ 300 milhões.

O serviço irá facilitar aos proprietários de veículos na quitação de seus débitos. É importante ressaltar que no parcelamento das dívidas serão cobrados os encargos financeiros do cartão, cabendo a cada um analisar sua decisão no ato do parcelamento.

Para atender a essa demanda, de acordo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em seu artigo 12 da portaria 149 de 2018, o credenciamento é exclusividade do Departamento Nacional cabendo aos órgãos e entidades executivas de trânsito firmarem, sem ônus, parecerias técnico operacionais para viabilizar o pagamento parcelado de débitos relacionados à veículos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo