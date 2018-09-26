Detran-MS passa a parcelar dívidas no cartão de crédito a partir de 1º de outubro

Todas as dívidas poderão ser parceladas em até 12 vezes e o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes, se for necessário, para atingir o limite de crédito de cada cartão.

O governo do Estado divulgou nota nesta quarta-feira (26) comunicando que, partir de segunda-feira (1º), estará disponível à população sul-mato-grossense o serviço de parcelamento de dívidas na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), na Capital.

Um cabine será implantado no corredor principal do Detran sede e o horário de atendimento deverá seguir o expediente normal que é das 7h30 às 13h30. Em uma segunda etapa, a intenção é alinhar o atendimento de forma a atender gradualmente em, pelo menos, 300 pontos de atendimento em todo o Mato Grosso do Sul de forma a unificar o serviço.

Para atender a essa demanda, de acordo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em seu artigo 12 da portaria 149 de 2018, o credenciamento é exclusividade do Departamento Nacional cabendo aos órgãos e entidades executivas de trânsito firmarem, sem ônus, parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento parcelado de débitos relacionados a veículos.

Essa é uma oportunidade para aqueles que desejam colocar em dia suas dívidas e poder trafegar sem qualquer preocupação pelas ruas de Mato Grosso do Sul.