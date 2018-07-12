Agência do Detran em shopping fecha 90 dias para manutenção

Campo Grande
As atividades estarão suspensas a partir desta sexta-feira (13) para o remanejamento das carteiras de habilitações (CNH)
A agência Suzana Lopes Sgobbi, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), localizada no shopping Campo Grande ficará fechada por aproximadamente 90 dias. Isso por conta de uma manutenção corretiva predial que será realizada nas instalações a partir de segunda-feira (16).
Desta forma, as atividades estarão suspensas a partir desta sexta-feira (13) para o remanejamento das carteiras de habilitações (CNH) que durante a manutenção serão retiradas na agência Geraldo Garcia, do shopping Pátio Central.
Os serviços prestados na reforma são de recuperação da fachada, ampliação do espaço e instalação de equipamentos de alarme. Uma nova sala de entrega de documentos será preparada e a copa será transferida para o piso superior.
Todos os dias a agência Shopping Campo Grande atende aproximadamente mil usuários. Com as adaptações necessárias, este número deverá dobrar.
Nas demais agências do Detran, as atividades e o serviço de Certificado de Registro de Veículos (CRV) continuam sendo executados normalmente.
Para dar atendimento aos serviços oferecidos pela agência do Shopping Campo Grande, os usuários poderão se dirigir aos seguintes locais:
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