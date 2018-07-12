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Campo Grande

Agência do Detran em shopping fecha 90 dias para manutenção

As atividades estarão suspensas a partir desta sexta-feira (13) para o remanejamento das carteiras de habilitações (CNH)

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/07/2018 às 10:39

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A agência Suzana Lopes Sgobbi, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), localizada no shopping Campo Grande ficará fechada por aproximadamente 90 dias. Isso por conta de uma manutenção corretiva predial que será realizada nas instalações a partir de segunda-feira (16).

Desta forma, as atividades estarão suspensas a partir desta sexta-feira (13) para o remanejamento das carteiras de habilitações (CNH) que durante a manutenção serão retiradas na agência Geraldo Garcia, do shopping Pátio Central.

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Os serviços prestados na reforma são de recuperação da fachada, ampliação do espaço e instalação de equipamentos de alarme. Uma nova sala de entrega de documentos será preparada e a copa será transferida para o piso superior.

Todos os dias a agência Shopping Campo Grande atende aproximadamente mil usuários. Com as adaptações necessárias, este número deverá dobrar.

Nas demais agências do Detran, as atividades e o serviço de Certificado de Registro de Veículos (CRV) continuam sendo executados normalmente.

Para dar atendimento aos serviços oferecidos pela agência do Shopping Campo Grande, os usuários poderão se dirigir aos seguintes locais:

  • Fácil Aero Rancho
    Horário de atendimento:
    08h às 16h
  • Agência Geraldo Garcia – Shopping Pátio Central
    Horário de atendimento:
    2h às 18h
  • Fácil Guaicurus
    Horário de atendimento:
    08h às 16h
  • Detran – Sede – Saída para Rochedo
    Horário de atendimento:
    07h30 às 13h30
    Rod. MS-80, Km 10, saída para Rochedo
  • Agência Sindicato Despachante
    Horário de atendimento:
    07h às 18h
  • Fácil Coronel Antonino
    Horário de atendimento:
    08h às 16h
  • Agência Sindicato dos CFCs
    Horário de atendimento:
    07h30 às 13h30
  • Fácil Shopping Bosque dos Ipês
    Horário de atendimento:
    10h às 22h
  • Agências com emplacamento – Os usuários podem escolher entre o Detran Sede localizada na rodovia MS-080, Km 10, saída para Rochedo ou na agência Bosque dos Ipês, que fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

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