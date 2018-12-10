Governo homenageia 999 servidores aposentados nesta terça-feira

Funcionalismo público
Diploma de Mérito Funcional será entregue a servidores que se aposentaram de abril a novembro
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), realiza nesta terça-feira (11) a 10º edição da cerimônia de entrega do Diploma de Reconhecimento de Mérito Funcional. Serão homenageados 999 servidores do poder executivo estadual que se aposentaram no período de 1º de abril a 30 de novembro.
O evento terá início às 14h no teatro Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Além das homenagens, a solenidade contará com apresentações culturais e sorteio de prêmios. Mais informações podem ser obtidas na Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf) pelo telefone (67) 3318-1417.
Mérito Funcional
Instituído em 2015 por meio do Decreto nº 14.182, o Diploma de Mérito Funcional tem objetivo de reconhecer e valorizar os colaboradores que dedicaram anos de trabalho ao serviço público e ao desenvolvimento do Estado. Desde sua criação, a honraria já foi concedida a 5.467 servidores.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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