Governo homenageia 999 servidores aposentados nesta terça-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), realiza nesta terça-feira (11) a 10º edição da cerimônia de entrega do Diploma de Reconhecimento de Mérito Funcional. Serão homenageados 999 servidores do poder executivo estadual que se aposentaram no período de 1º de abril a 30 de novembro.

O evento terá início às 14h no teatro Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Além das homenagens, a solenidade contará com apresentações culturais e sorteio de prêmios. Mais informações podem ser obtidas na Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf) pelo telefone (67) 3318-1417.