Ex-presidente da Famasul é escolhido para transição do governo Bolsonaro

A indicação partiu da futura ministra da pasta, a atual deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS). A nomeação foi feita pelo futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

O ex-presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Ademar Silva Junior, indicado para integrar a equipe de transição do governo no Ministério da Agricultura. A nomeação dele, assim como da advogada de Dourados, Luana Ruiz Silva de Figueiredo, foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (5).

Na transição, será criado um grupo técnico da temática agricultura e que contará, além dos dois representantes do Estado, outros 13 membros.

Conforme o Costa Leste News, a advogada Luana não detalhou as funções do grupo de transição, mas disse que as discussões do grupo giram em torno da segurança jurídica no campo. Afirmou que o colegiado não vai discutir situações como reforma agrária e segurança pública no que diz respeito às áreas do Estado.

Além de ter comandado a Famasul, Ademar Silva Junior é membro da comissão, médico veterinário e também atuou como superintendente de Indústria, Comércio e Turismo na época em que Tereza Cristina ocupou a extinta Seprotur, hoje Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Ele é de Aparecida do Taboado.