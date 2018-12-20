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Governo firma convênios que garantem descontos de até 55% instituições educacionais

Para se beneficiar dos descontos, o interessado precisa comprovar vínculo com o Estado

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/12/2018 às 12:10

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Convênios celebrados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Fundação Escola de Governo (Escolagov) concedem descontos de até 55% nas mensalidades escolares para servidores públicos estaduais e dependentes em 37 instituições educacionais.

Na prática, os termos de parceria, englobam instituições de educação infantil; ensinos fundamental, médio e profissionalizante; cursos de graduação, pós-graduação e de capacitação profissional; cursinhos para concursos e escolas de idiomas, tanto presenciais quanto formato a distância.

Convênio com a Faculdade Funlec-IESF assegura descontos de 10% a 50% nas mensalidades dos cursos pós-graduação. Com a Faculdade Unyleya, os descontos vão de 40% a 55% nos valores das mensalidades dos cursos de pós-graduação.

Já o convênio assinado com a Unicesumar, os descontos são de 30% para todos os cursos de graduação e pós-graduação. A Anhembi-Morumbi oferece 20% e a Faculdade Estácio de Sá tem descontos especiais nos cursos de graduação tradicional, graduação profissional e pós-graduação.

Nas escolas de idiomas, convênio com a instituição British and American oferece desconto de 50% nos valores das mensalidades. Convênio com o CCAA e Skill Idiomas garante 30% e o Senac oferta aos servidores estaduais, desconto de 30% nos valores das mensalidades.

Outras instituições que mantêm convênio de descontos com o Estado são: CCAMP, Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco, Lápis de Cor, Maple Bear Canadian School, Instituto Educacional Paulo Freire, Elite Mace, Funlec, Paulo Freire, Escola Padrão, Senai-MS, Anhembi Morumbi, Estácio de Sá, IESF, Facsul, FCG, Senac, UCDB, Unigran, Unigran Dourados, Unicesumar, Uniderp Anhanguera, Rede LFG, Cetta, CEEM/FGV, Faculdade Unyleya, Faculdade Novoeste, Inbec, Ipog, Unifej Educacional, Centec Paulo Freire, KBR Capital, Supercia, Ultraeduc, Virtualize, Mandetta Cursos e Concursos e Skill Idiomas.

Secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis. Foto: David Majella

Titular da pasta, Carlos Alberto de Assis, lembra que é determinação do governador Reinaldo Azambuja promover e fortalecer as parcerias que valorizem o servidor público. “Estamos construindo uma gestão participativa, priorizando o diálogo e investindo em novas parcerias para integrar, qualificar e melhorar a qualidade de vida do nosso servidor”, resume.

Na visão do diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paullino valorizar o servidor é também investir em mecanismos que possam auxiliar nessa busca pelo conhecimento. “É uma postura inovadora, porque o servidor que trabalha motivado oferece um melhor desempenho e isso tem reflexo direto na prestação de serviço ao cidadão”, relata.

Para se beneficiar dos descontos oferecidos pelos convênios, o interessado precisa comprovar vínculo com o Estado por meio de documento hábil no ato da matrícula e nas renovações. No caso de dependente, é necessário comprovar o parentesco com o servidor através de documento de identidade.

O servidor pode conferir uma listagem atualizada dos convênios com as instituições de ensino no endereço eletrônico da Escolagov  ou pelo telefone (67) 3321-6100.

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