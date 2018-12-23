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Calor

Três Lagoas registra mais de 39°C e fica no top do ranking das mais quentes

Bataguassu ficou em 4º lugar na lista, na sexta-feira, com 38,8°C

Renan Nucci

Publicado em 23/12/2018 às 12:03

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O município de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, registrou na sexta-feira (21) a temperatura mais alta do Brasil. Com 39,4°C a cidade ficou em primeiro lugar no ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Batagussu, a 337 quilômetros da Capital, também apareceu na mesma lista. Em quarto lugar, o município registrou máxima de 38,8°C. Ontem a cidade mais quente foi o Rio de Janeiro (RJ) com 39,6°C.

Nas duas cidades, a previsão é de queda na temperatura máxima. Em Três Lagoas, de acordo com o Inmet, hoje os termômetros devem marcar até 37°C com mínima prevista de 22°C. E amanhã a previsão é de 32°C a 28°C.

O mesmo ocorre em Bataguassu, onde a temperatura deve variar hoje entre 37°C e 22°C. Com a tendência de queda, nesta segunda-feira (24) o registro previsto é de 31°C a 26°C.

O meteorologista do Inmet, Ernesto Alvin, explicou que na sexta-feira e no ontem (22) a previsão era de sol com temperaturas elevadas, situação que predominou em quase todo Mato Grosso do Sul, mas agora poderá mudar. “As pancadas de chuvas devem ocorrer no período da tarde, principalmente nos dias 24 e 25, quando chove forte em pontos isolados no centro e norte do Estado. As temperaturas começam a cair um pouco a partir da segunda-feira e com maior intensidade na terça-feira”.

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