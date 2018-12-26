Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:33

Buscar

Últimas notícias
X

Meio Ambiente

Imasul fará análise para fechar de forma “segura” drenos que ameaçam rios

Técnicos vão identificar quantos e quais drenos deverão ser fechados em fazenda de Bonito

Renan Nucci

Publicado em 26/12/2018 às 18:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Os drenos em atividade para secar o brejão do Rio da Prata, área úmida que filtra sedimentos, vão passar por levantamento do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) para ser fechados de maneira segura para o meio ambiente, sem levar sedimentos para o rio. A medida será tomada após a análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) da fazenda São Francisco, em Bonito.
 

Conforme o instituto, os técnicos vão identificar quantos e quais drenos têm de ser fechados, porque alguns trechos estão de acordo com a legislação. Na sequência, o proprietário deverá informar ao órgão ambiental de que forma o procedimento será realizado. A previsão é de conclusão em janeiro.

“O processo para que o proprietário seja efetivamente notificado e retire os drenos da nascente do Rio da Prata foi iniciado pelo Imasul imediatamente após as reuniões em Bonito, nos dias 10 e 11 de dezembro”, informa o instituto por meio da assessoria de imprensa.

A rodada de reuniões veio após o susto, quando, em novembro, a lama tomou as águas antes cristalinas do rio. A origem do turvamento foi identificada em duas fazendas, que fizeram a troca de pasto por lavoura, além do excesso de chuva.

No último dia 10, o MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) realizou audiência pública em Bonito, com muitos pedidos de socorro para os rios cênicos da região. Por ano, 230 mil turistas passam pela cidade.

O brejão do Rio da Prata é uma área úmida no limite entre Bonito e Jardim. Com 5 mil hectares, abrange várias fazendas e funciona similar ao rim, mas filtrando os sedimentos. A região tem várias pequenas nascentes e os solos férteis atraem a agricultura.

Em 2016, a PMA (Polícia Militar Ambiental) descobriu 46 quilômetros de drenos para secar a área de banhado, propiciando o uso para agropecuária, na fazenda São Francisco e aplicou multa milionária.

No mesmo ano, o MP/MS entrou com ação civil pública contra Adolpho Mellão Cecchi, proprietário da São Francisco. A promotoria denuncia a construção ilegal de 46 quilômetros de drenos, dos quais 29 quilômetros foram construídos entre agosto de 2013 e abril de 2016, levando à drenagem de uma área de 973,1902 hectares do brejão do Rio da Prata. Primeiro, a área em litígio ficou interditada.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo