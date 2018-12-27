Inscrições para professores do magistério e superior se encerram na 3ª feira

A Prefeitura de Três Lagoas, 338 km de Campo Grande, encerra o processo seletivo para professores do magistério ou nível superior, no próximo dia 1º de janeiro. Os profissionais admitidos deverão cumprir a carga horária de 20h semanais.

As inscrições são recebidas até o dia 1º de janeiro, por meio do endereço eletrônico concurso.fapec.org; e para que ocorra a homologação das candidaturas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 50,00.

Os candidatos às oportunidades serão classificados por meio de prova escrita objetiva e avaliação de títulos, que estão previstas para acontecer a partir do dia 13 de janeiro de 2019. A seleção tem validade durante o ano de 2019, conforme consta nas informações do edital disponível para consulta em nosso site.

Os cargos disponíveis são de Professor de Ensino Fundamental I - Ciclo de Alfabetização 1º, 2º e 3º ano; Professor de Ensino Fundamental I - 4º e 5º ano; Professor de Ensino Fundamental II; Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental I e II; Professor de Educação Infantil Pré Escola e Professor para atuação nas salas de recursos e Atendimento Educacional Especializado - AEE, que devem atuar na rede municipal de ensino.

Também existem oportunidades para Professor dos conjuntos de áreas de Apoio Pedagógico/ Alfabetização/ Incentivo à Leitura/ Jogos e Recreação/ Educação Ambiental; Música/ Teatro/ Informática Educacional/ Dama/ Xadrez/ Dança; Atletismo/ Basquetebol/ Capoeira/ Futebol Society/ Futebol/ Futsal/ Handebol/ Judô/ Natação/ Voleibol; e Intérprete de Libras, para atuar nas atividades complementarem e projetos socioeducacionais.