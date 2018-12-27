Prefeitura abre processo seletivo para professores temporários em MS



A prefeitura de Eldorado – a 447 quilômetros da Capital – abriu as inscrições do processo seletivo de prova de títulos para contração de professores temporários para educação infantil e educação fundamental. O município tem pouco mais de 12 mil habitantes.



O edital foi publicado nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a partir da página 66.

A ficha de inscrição estará disponível na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude de 14 a 18 de janeiro, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h horas às 11h e também em cada unidade escolar com a direção.

As inscrições poderão ser realizadas nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019 das 7h30 às 11h nas dependências da Escola Municipal Sebastião de Paula. Não foram divulgados o número de vagas ou remuneração.

Para o cargo de professor de educação infantil o candidato deve preencher os seguintes requisitos: para Creche em Tempo Integral ou Parcial e Pré-Escola Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para a Educação Infantil ou Normal Superior; Interdisciplinar (oficinas) Creche Tempo Integral ou Parcial e Pré-Escola: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para a Educação Infantil ou Normal Superior.

Professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Regente: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior; Ciências: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior; Arte: Licenciatura Plena em Arte; Eixo Temático: Licenciatura Plena em Pedagogia, Normal Superior ou outra área e Educação Física: Licenciatura Plena em Educação Física.

Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais: Língua Portuguesa: Licenciatura Plena em Letras; Estrangeira Moderna: Licenciatura Plena em Letras com habilitação em língua estrangeira específica de acordo com a disciplina exigida; Matemática: Licenciatura Plena em Matemática; Eixo Temático: Licenciatura Plena em Ciências e áreas afins; Ciências, História, Geografia e Arte: Licenciatura Plena na área em questão e Educação Física: Licenciatura Plena em Educação Física.

A relação com a classificação dos professores cadastrados será publicada até o dia 05 de fevereiro de 2019. Veja o diário oficial aqui.