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Sicredi é 63º entre os 200 maiores grupos empresariais do País

Instituição financeira cooperativa integra a 12º edição do anuário Valor Grandes Grupos

Renan Nucci

Publicado em 27/12/2018 às 16:39

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O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,9 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal – é destaque, mais uma vez, no Valor Grandes Grupos. Elaborado pelo Valor Econômico, o anuário publicado em dezembro, apresenta a radiografia das 200 principais corporações em atividade no Brasil. Na edição de 2018, que considera as demonstrações financeiras combinadas, o Sicredi figura na 63ª posição, além do 12º lugar entre as 20 maiores da área de finanças, subindo duas posições em relação ao ano passado.

Nesta edição, o Sicredi também ocupou o 14º lugar entre os grupos que mais cresceram por receita; 8º lugar entre os 20 maiores em Patrimônio Líquido (mesma posição do ano passado); entre os 20 maiores em Lucro Líquido (duas posições acima ante o ranking de 2017); e 7ª colocação entre os 20 melhores em Rentabilidade Patrimonial.

O Valor Grandes Grupos traz organogramas completos com as participações acionárias de grupos empresarias cuja receita somada equivale a 50% do Produto Interno Bruto (PIB), além de projeções e análises de especialista sobre quatro grandes setores: comércio, indústria, serviços e finanças.

Outros rankings e premiações

O Sicredi também recebeu, em dezembro, o Prêmio Relatório Bancário promovido pela agência Cantarino Brasileiro, na categoria CRM, com o case CRM: Relacionamento com o Associado. O case abordou a organização lógica da plataforma, com uma nova interface mais voltada à experiência do usuário. Também foram destaques no projeto a gestão da mudança realizada em um curto período, a integração multidisciplinar de profissionais e as capacitações online para o desenvolvimento da iniciativa.

Neste ano, a 14ª edição do Prêmio Relatório Bancário reconheceu cases de 21 categorias. Foram cerca de 57 instituições financeiras que inscreveram um total de 400 cases.

Ao longo de 2018, o Sicredi ainda marcou presença em outros rankings e premiações nacionais, evidenciando a robustez do modelo de gestão da instituição financeira cooperativa e colocando-a em evidência entre os maiores grupos empresariais do país, como o Top 5 (Banco Central do Brasil), Empresas Mais e Finanças Mais (jornal O Estado de S.Paulo), Melhores & Maiores (revista Exame), Valor 1000 (jornal Valor Econômico), Época Negócios 360º (revista Época), Melhores Empresas para Trabalhar e Melhores Empresas Para Começar a Carreira (ambos da revista Você S/A) e, finalmente, Prêmio Balanceado 30 (Guia Valor/FGV da revista Valor Investe, do Valor Econômico).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos 3,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br)

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

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