UFMS abre concurso para professor com salário de até R$ 9,6 mil

Concurso
No total, serão oferecias 42 vagas em várias áreas do conhecimento em Campo Grande e outras sete cidades do Estado
A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre no dia 15 de janeiro as inscrições para o concurso público para professores. No total, serão oferecias 42 vagas em várias áreas do conhecimento em Campo Grande e outras sete cidades do Estado. Os salários podem chegar a 9,6 mil.
Segundo divulgado pela universidade, as vagas são para os cursos de Medicina, Linguística, Arquitetura, Educação, Filosofia, Administração, Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis, História e Engenharia de Software.
As provas para o concurso serão realizadas nos dias 24, 25 e 26 de maio em Campo Grande. As vagas são para doutores, mestres e especialistas.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br. O custo é de R$ 250,00 para todos os cargos.
Além de Campo Grande, as vagas são para Aquidauaua, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
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