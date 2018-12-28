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Morre o empresário Ueze Zahran, fundador da TV Morena

Ele faleceu aos 94 anos, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (27). Ueze deixa esposa, 4 filhos e uma trajetória de empreendedorismo que faz parte da história de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Renan Nucci

Publicado em 28/12/2018 às 07:22

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O empresário Ueze Elias Zahran, de 94 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (27), em São Paulo.

O fundador do grupo Zahran tinha 94 anos. Nasceu em 15 de agosto de 1924, em Bela Vista (MS). Filho de imigrantes libaneses, dona Laila e seu Elias Zahran, era o segundo de seis irmãos. Ueze Zahran deixa a esposa, quatro filhos, dois irmãos, netos, bisnetos e sobrinhos.

O velório acontece nesta sexta-feira (28), a partir das 9h no hospital Albert Einstein em São Paulo. O corpo será cremado no início da tarde.

Uma história de pioneirismo

O empresário conhecido mundialmente pelo empreendedorismo e olhar atento sobre as oportunidades, era filho de imigrantes libaneses. O pai, Elias, e a mãe, Laila Zahran vieram para o Brasil, no início do século XX, em busca de um lugar com oportunidades para formar família. Ele era o 2° de 6 irmãos: Eduardo, Ueze, Jorge, João, Nagib e a única irmã, Jeannette.

No início, o sustento da família vinha do comércio: primeiro, um bar, seguido de uma padaria e depois uma torrefação de café. Logo, Ueze estava à frente dos negócios. Queria dar uma vida melhor para a mãe e os irmãos. Aventurou-se na venda de farinha, que ia buscar em São Paulo. Aos 21 anos, já exportava café para a Argentina.

No início da segunda metade dos anos 50, Ueze casou-se com dona Lucila, com quem teve 3 filhas: Márcia, Ana Karla e Simone, além de 6 netos e 3 bisnetos.

O primeiro grande negócio da família Zahran veio após o casamento, quando Ueze tinha 31 anos: uma distribuidora de gás. A Copagaz nasceu em 1955, quando ele conseguiu autorização do Conselho Nacional de Petróleo, passou a encher os tanques de gás, em São Paulo, e mandar por ferrovia para o antigo Mato Grosso.

Seis anos mais tarde, em 1961, o empresário expandiu a engarrafadora para a capital paulista. A Copagaz se tornaria, 60 anos depois, a 5° maior distribuidora de GLP do país.

Chama azul e Jovem Guarda

Ueze Zahran também era um homem de muitas histórias. A que ele mais gostava de contar era de como presenteou a mãe com um fogão a gás, em uma época em que a maioria das casas do centro-oeste ainda tinha fogões a lenha.

O amor por dona Laila foi o fio condutor de uma trajetória de luta e sucesso. No natal de 1965, Ueze Zahran, junto com seus irmãos, inaugurou a TV Morena, 1° emissora do antigo Mato Grosso. Dois anos depois, inaugurou a TV Centro América.

Hoje, junto com outras 5 emissoras, rádios e sites, a Rede Mato-Grossense de Comunicação é uma das maiores empresas do setor no país.

Responsabilidade social

Ao longo de sua vida empresarial, Ueze investiu nos mais diversos ramos da economia, como comércio, agronegócio, alimentação, telecomunicação, indústria e energia.

Sempre priorizou a responsabilidade social, tendo, inclusive, recebido o título de Guardião do Desenvolvimento do Milênio da ONU.

Criou, em 1999, a Fundação Ueze Zahran, que entre outras atividades, oferece educação para adultos, curso de computação para idosos e promoção cultural para jovens e crianças.

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