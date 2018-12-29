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Terremoto atinge Filipinas na fronteira com a Indonésia

Bruna Aquino

Publicado em 29/12/2018 às 17:20

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Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter com uma profundidade de 49 km atingiu hoje (29) as Filipinas em uma região próxima ao norte da Indonésia. Não há alerta de tsunami, mas assustou os moradores de uma área já bastante afetada por tremores anteriores. Não há relatos de vítimas ou danos causados ??pelo terremoto.

O chefe do departamento de terremotos e tsunamis da Indonésia, Rahmat Triyono, sinalizou que a situação está sob controle. O porta-voz da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, disse, no entanto, que os tremores não causaram danos em território indonésio.

De acordo com dados oficiais, regiões do norte da ilha de Celebes e da província de Maluku no centro e leste da Indonésia que fazem fronteira com as Filipinas foram atingidas.

 

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