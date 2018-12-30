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CARACOL

Homem morre após ser arremessado de picape em estrada vicinal

Acidente ocorreu próximo da BR-267 em Caracol

Bruna Aquino

Publicado em 30/12/2018 às 17:40

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Wilson Moises Alarcon, de 45 anos, morreu esmagado após ser arremessado de uma Picape, na madrugada deste sábado (29), em estrada vicinal próximo a rodovia BR-267 em Caracol. A vítima que estava de passageira e sem o cinto de segurança, foi lançada pela janela do carro, após ele tombar na estrada e foi prensada na roda lateral do veículo.

Conforme boletim de ocorrência, o condutor do veículo, um jovem de 25 anos, contou à Polícia Militar que estava trafegando pela estrada sentido a uma fazenda, próximo da rodovia, quando Wilson que estava no banco de carona, disse “olha o buraco” e pegou no volante e virou para tentar desviar do buraco. No entanto, na mesma hora, o condutor acionou os freios e o veículo  acabou tombando na lateral da estrada.

Como Wilson estava sem o cinto se segurança, com o impacto da batida, ele foi arremessado para fora do veículo e acabou prensado próximo a roda. O condutor não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas no local para realizar todos os procedimentos. O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

 

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