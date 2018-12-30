Homem morre após ser arremessado de picape em estrada vicinal

Wilson Moises Alarcon, de 45 anos, morreu esmagado após ser arremessado de uma Picape, na madrugada deste sábado (29), em estrada vicinal próximo a rodovia BR-267 em Caracol. A vítima que estava de passageira e sem o cinto de segurança, foi lançada pela janela do carro, após ele tombar na estrada e foi prensada na roda lateral do veículo.

Conforme boletim de ocorrência, o condutor do veículo, um jovem de 25 anos, contou à Polícia Militar que estava trafegando pela estrada sentido a uma fazenda, próximo da rodovia, quando Wilson que estava no banco de carona, disse “olha o buraco” e pegou no volante e virou para tentar desviar do buraco. No entanto, na mesma hora, o condutor acionou os freios e o veículo acabou tombando na lateral da estrada.

Como Wilson estava sem o cinto se segurança, com o impacto da batida, ele foi arremessado para fora do veículo e acabou prensado próximo a roda. O condutor não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas no local para realizar todos os procedimentos. O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo na direção de veículo automotor.