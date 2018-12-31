2019 já chegou em algumas partes do mundo

Pessoas pelo mundo já estão celebrando o Ano-Novo. A ilha do Pacífico Kiribati foi a primeira no mundo a entrar em 2019. O local tem sido um importante porta-voz da luta contra a mudança climática. O arquipélago está ameaçado de desaparecer, segundo cientistas, devido à elevação do nível dos oceanos. Em 2016, o “New York Times” noticiou que o governo já orientou moradores a considerarem se mudar para o Exterior.

A administração do País também comprou 1,6 mil quilômetros nas ilhas Fiji, como potencial refúgio aos habitantes. A República de Kiribati tem cerca de 100 mil habitantes, a maioria católica. As línguas oficiais são o gilbertês e o inglês. O arquipélago tem 811 quilômetros quadrados.

Em Auckland, maior cidade da Nova Zelândia, as festas e os fogos se concentraram em torno da Sky Tower, de 328 m. No Japão, as comemorações também ocorreram. Em Sidney, o tradicional show de luzes próximo a ópera atraiu milhares de pessoas. O show pirotécnico foi acompanhado da canção “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, de Aretha Franklin, que morreu em 2018.



