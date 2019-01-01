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BR-163

Acidente entre moto e carro deixa um morto e outros dois feridos em rodovia

Homem de 28 anos morreu antes da chegada do socorro

Bruna Aquino

Publicado em 01/01/2019 às 14:30

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Um homem de 28 anos morreu na manhã desta terça-feira (1º) após se envolver em acidente de trânsito na BR-163, no trecho entre Douradina e Dourados. André Luiz Ramos Carlos estava em uma motocicleta e bateu de frente com um Gol, conduzido por motorista embriagado. Ele morreu antes mesmo da chegada do socorro.

Conforme as informações divulgadas pelo Dourados News, André Luiz seguia no sentido Douradina à Dourados em uma Kenton Blitz e bateu em um Gol que vinha no lado contrário da pista. Com o impacto da batida, ele foi arremessado e morreu.

O jovem dirigia o Gol, Matheus Oliveira, de 19 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ele estava acompanhado de outro rapaz. Eles tiveram ferimentos leves, foram socorridos e levados para o Hospital da Vida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local e investiga as circunstâncias do acidente.

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