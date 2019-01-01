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As 20 profissões que vão estar em alta em 2019- e por quê

Bruna Aquino

Publicado em 01/01/2019 às 16:00

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Ainda devido aos efeitos da crise, muitos profissionais passaram por um ano difícil, com o mercado de trabalho retraído e sem muitas perspectivas. Mas a tendência para 2019 é de melhora - e algumas áreas vão se destacar. 

“Diferente de 2018, onde TI e Digital puxaram a demanda por inovações, atualização de conhecimento, novos profissionais, serviços e produtos, para o próximo ano as projeções ainda não são conclusivas, mas o setor de Saúde e Ciências da Vida foi uma surpresa, comparado aos últimos três anos”, afirmou Ricardo Basaglia, diretor geral da Michael Page e Page Personnel.

Segundo ele, os segmentos “onipresentes” como Tecnologia, Marketing e Finanças seguem fortes. “Se nas esferas político-econômica houver as mudanças prometidas durante as campanhas deste ano, e o mercado continuar absorvendo a Reforma Trabalhista, poderemos ter a reinserção de profissionais no mercado das mais variadas formações, talentos que ainda estão procurando trabalho ou em algum tipo de transição na carreira”, diz. 

O InfoMoney separou um compilado com as 20 profissões que estarão em destaque no próximo ano com a ajuda das consultorias de recrutamento Talenses e PageGroup.  

Confira:

Cargo: Cientista de Dados
O que faz? traz insights decisivos para a empresa, tornando-a mais inteligente, fazendo o tratamento do dados históricos que a empresa possui, ou no caso os dados do seus clientes, que poderão ser decisivas em tomadas de decisões futuras da empresa.
Perfil da vaga: profissionais analíticos, com pensamento lógico, habilidade com números, conhecimento em programação, com formação em Computação, Estatística, Matemática e etc.
Salário: entre R$ 10 mil e R$ 20 mil
Motivo para estar em alta: são informações valiosas, que uma vez interpretadas e colocado inteligência nelas, podem levar a performance da empresa para outro patamar, pois darão o foco correto para onde a estratégia da empresa deve se direcionar.

Cargo: CDO (Chief Data Officer)
O que faz? executivo responsável por liderar a transformação digital das empresas.
Perfil da vaga: precisa ser um profissional híbrido, acostumado com as rotinas de tecnologia e com o universo digital. Ter capacidade de se envolver em múltiplas tarefas na empresa, como tomadas de decisões por meio de dados, transformação de processos e de conhecimento, habilidade para se relacionar com os principais stakeholders de diversas áreas, como produção, vendas e marketing, além de tecnologia da informação. 
Salário: entre R$ 30 mil a R$ 45 mil
Motivo para estar em alta: o trabalho do CDO permite que tecnologias como big data, internet das coisas, mobilidade e inteligência artificial e metodologias e conceitos como design thinking, design sprint, Scrum, DevOps e MVP sejam adotados para melhorar o desempenho e eficiência da companhia, alcançado e garantindo resultados melhores numa maior velocidade.

Cargo: Executivo de vendas Hunter
O que faz? profissionais que atuam na área de vendas em mercados digitais, seja e-commerce, market place, ou até empresas tradicionais que tenham também uma área digital.
Perfil da vaga: habilidade de negociação (vivência no mercado de vendas) e habilidade analítica, ou seja, inteligência do mercado de vendas.
Salário: entre R$ 4 mil e R$ 8 mil 
Motivo para estar em alta: está em alta justamente porque torna a área de vendas cada vez mais inteligente e, assim, garante resultados mais interessantes. Empresas que precisam ser competitivas devem contar com esses profissionais.

Cargo: Talent acquisition 
O que faz? é responsável não apenas por recrutar as posições, mas estruturar a estratégia da área de recrutamento e seleção da companhia, por exemplo, definir se a área vai atuar com consultoria, etc.
Perfil da vaga: para as vagas de coordenação e gerência, é preciso ter vivência na área e, também, ótimo relacionamento interpessoal, além de conhecimento técnico de ferramentas de inteligência utilizadas por RH. 
Salário: entre R$ 5 mil e R$ 15 mil
Motivo para estar em alta: o motivo está relacionado ao possível aquecimento de mercado de trabalho e necessidade de crescimento de estruturas.

Cargo: Analista de User Experience (experiência do consumidor)
O que faz? especialista em proporcionar qualidade à experiência do consumidor e, assim, fidelizar clientes.
Perfil da vaga: é preciso ter capacitação técnica em marketing e, de preferência, especializações voltadas para experiência do consumidor. Além disso, é importante ter visão de negócios e de processos.
Salário: entre R$ 4 mil e R$ 10 mil
Motivo para estar em alta em 2019:as empresas estão percebendo que, cada vez mais, o usuário o cliente que chega até a empresa por um canal de reclamação, por exemplo, pode sair comprando o produto ou serviço de outra empresa.

Cargo: Representante/Gerente de Vendas
O que faz: prospecção de potenciais clientes e parceiros; geração de demanda e ações promocionais; acompanhamento da performance e desenvolvimento da força de vendas; estabelecimento de planos de visitas; análise de concorrentes; estudo de mercado; levantamento de resultados de vendas e demanda; participação em convenções e congressos; desenvolvimento de relacionamento no mercado público e privado.
Perfil da vaga: desejável formação ou especialização em negócios, marketing, comercial ou negociação; idiomas (desejável, mas não imprescindível, isso pode variar pela nacionalidade e demais pré-requisitos da empresa).
Salários - Representante: R$ 5 mil a R$ 8 mil + variável Gerente de Vendas: R$ 16 mil a 25 mil + variável
Motivo para estar em alta: peça-chave nas definições de planos táticos e estratégicos comerciais da companhia para o atingimento das metas, aumento nos resultados de vendas e engajamento da equipe comercial.

Cargo: Gerente de Qualidade
O que faz: responsável por implantar o sistema de “Boas Práticas de Fabricação”, preparar a empresa e os colaboradores para auditorias internas e externas. Revisão, preparação e aprovação de procedimentos, tratamento de não conformidades e controle de mudanças, qualificação de fornecedores e suporte ao departamento de Controle de Qualidade.
Perfil da vaga: graduação em Farmácia. Pós-graduação ou especialização é considerado um diferencial. Idioma desejável de acordo com a necessidade da empresa.
Salário: R$ 17 mil a R$ 25 mil + bônus anual + carro + plano de previdência + pacote de benefícios.
Motivo para estar em alta: os órgãos regulamentadores, como a Anvisa, estão cada vez mais exigentes e burocráticos para liberação de produtos e serviços. Portanto é necessário ter a pessoa certa nesta cadeira para ter controle de todos os processos de boas práticas de fabricação, deixar o processo de qualidade 100% correto e assim não ter impacto em outras áreas ou no principal ponto que é o registro e venda dos produtos.

Cargo: Gerente de Marketing de Performance
O que faz: o profissional de performance é responsável por direcionar o investimento no melhor canal para seu negócio, baseando-se em números do negócio e nas ações de marketing de performance realizadas.
Perfil da vaga: precisa conhecer bem a estratégia de marketing e o orçamento do cliente para definir onde investir para ter um retorno saudável nas dezenas de formatos de mídia existentes no mercado. Definição e acompanhamento de indicadores de desempenho é pré-requisito obrigatório.
Salário: R$ 10 mil a R$ 15 mil.
Motivo para estar em alta: empresas cada vez mais apontam o marketing com uma área estratégica e que controla o retorno de investimentos em diferentes mídias.

Cargo: Advogado Contencioso Legal
O que faz: profissional sênior atuando no contencioso e que cuide da parte processual. Ou seja, cuida de toda a esfera judiciária ou arbitral com o intuito de solucionar um conflito.
Perfil da vaga: capacidade estratégica e de gestão. Trata-se de um profissional que atua mais comumente em escritórios de advocacia, mas que também pode ter importante função em empresas.
Salário: R$ 13 mil a R$ 25 mil Motivo para estar em alta: como consequência de um momento de crise, a tendência de aumentar a quantidade de litígios é evidente. Neste contexto, há maior demanda pelo judiciário, o que resulta em muito trabalho para profissionais da esfera contenciosa. Os advogados de contencioso especializado devem ser ainda mais necessários em um cenário de recuperação, como se espera para o próximo ano, devido a sua capacidade estratégica.

Cargo: Advogado de Compliance
O que faz: institui normas de governança, defini limites lícitos para conduta de profissionais e para procedimentos da empresa, aplica normas instituídas por matriz estrangeira (podendo ou não fazer adequações locais), fiscaliza operações políticas, fiscais ou morais de assuntos relacionados à empresa, além de dar cursos e treinamentos para ensinar e disseminar o tema internamente.
Perfil da vaga: profissional que passou a atuar tanto em empresas como em escritórios de advocacia, na maioria das vezes um profissional mais sênior.
Salário: R$ 25 mil a R$ 70 mil.
Motivo para estar em alta: em razão das investigações políticas e fiscais ocorridas nos últimos anos no Brasil, as empresas se preparam para este novo cenário de governança mais rígida. Ética passou a ser um valor ainda mais requisitado, tanto pelas empresas, como pelos candidatos.

Cargo: Gerente de planejamento Financeiro
O que faz: é o responsável pelo budget, projeções e novos negócios.
Perfil da vaga: domínio completo das rotinas financeiras e do negócio, já com habilidades da era digital, boa capacidade de comunicar resultados e capacidade de relacionamento.
Salário: R$ 14 mil a R$ 25 mil.
Motivo para alta em 2018: posição estratégica para tomada de decisão e relacionamento entre as áreas, nesse momento de retomada de mercado, essencial para o crescimento.

Cargo: Gerente de Parcerias e Canais
O que faz: cria as estratégias para atingir as metas de produtos e serviços.
Perfil da vaga: capacidade de encontrar novos parceiros comerciais por meio da análise do perfil de empresas e avaliação de nichos de mercado.
Salário: R$ 15 mil a R$ 20 mil.
Motivo para estar em alta: posição estratégica para aumentar a capilaridade dos produtos e serviços ofertados. Com a retomada de mercado, é essencial criar parcerias rentáveis e de alto valor agregado. 

Cargo: Business Partner Senior
O que faz: influenciador da liderança para as decisões estratégicas com relação às pessoas e melhores práticas de RH, garantindo que estejam sendo aplicadas para a necessidade específica do cliente interno. É a área de Recursos Humanos dentro do negócio, atuando como guardião das políticas e assegurando conformidade dos processos em temas de desenvolvimento de carreira, reconhecimento e recompensa.
Perfil da vaga: experiência para influenciar os executivos do negócio. Habilidade de influência, visão estratégica, comunicação efetiva e conhecimento de negócio.
Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil.
Motivo para estar em alta: com o mercado voltando a crescer, é a posição essencial para garantir que a empresa esteja seguindo as melhores estratégias. Área mais estratégica para gestão de pessoas.

Cargo: Desenvolvedor Back-end
O que faz: é o responsável por dinamizar sites de diversas plataformas a partir de linguagens de programação. Organiza as informações visíveis ao usuário.
Perfil: formação em Engenharia da Computação ou áreas correlatas.
Salário: R$ 7 mil a R$ 13 mil.
Motivo para alta em 2019: vai atender as empresas de inovação: startups, fintechs e demais ramificações do conceito, como legaltechs, edutech etc. Companhias ligadas a praticamente todos os campos da Tecnologia da Informação. É um profissional básico para os mais diversos serviços tecnológicos.

Cargo: Desenvolvedor Mobile
O que faz: sua missão é programar/criar e reparar aplicativos para plataformas de celular/dispositivos móveis em suas diversas variáveis, incluindo o universo de games.
Perfil: formação em Engenharia da Computação ou áreas correlatas.
Salário: R$ 10 mil a R$ 17 mil.
Motivo para alta em 2019: todos serviços do mundo analógico estão migrando de algum modo para o campo digital, e aí surge a importância de disponibilizar essas informações em formato móvel, simples, agradável e seguro para os usuários. É um profissional que já está na base dos times tecnológicos.

Cargo: Gerente Comercial (canal indireto)
O que faz: responsável por qualificar e gerir o relacionamento, margem e volume de vendas indiretas para distribuidores ou revendas;
Perfil da vaga: senioridade para entender o modelo de negócio do canal e propor uma solução “ganha-ganha”. Habilidade de influência, boa capacidade analítica, negociação e conciliação.
Salário: de acordo com senioridade pode variar entre R$ 15 mil e  25 mil + bônus e/ou comissões
Motivo para alta em 2019: o modelo de vendas indiretas permite maior capilaridade e penetração em diferentes clientes/regiões. É um padrão com custos fixos menores e que cria um ecossistema de vendas positivo. Essa posição vem crescendo nos mercados de tecnologia e bens de consumo.

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Negócios
O que faz: esse profissional é responsável por definir a política e estratégia de execução junto a liderança da companhia com foco em buscar novas frentes de negócio, desenvolver contas estratégicas e gerar oportunidades ainda não trabalhadas. É de extrema importância que haja um plano comercial bem elaborado afim de garantir um mapeamento claro de quais mercados atuar e alocar força de vendas.
Perfil da vaga: profissional “multitarefas” e com perfil consultivo, capaz de desenhar planos de ação a serem executados em campo além de capacidade analítica de acompanhar todos indicadores de performance. Competências comportamentais são fundamentais para esta posição, assim como alta energia, pro atividade, atitude, persuasão, resiliência e boa comunicação.
Salário: R$ 12.000 - 18.000 + bônus e/ou comissões.
Motivo para estar em alta: área comercial é um dos principais gatilhos em momentos de retomada e crescimento. Ela tende a receber investimento e maior respaldo dentro das organizações devido ao foco em aumentar participação de mercado e consequentemente faturamento. Setor de Serviços e Industria vem demandando este perfil com mais frequência.

Cargo: Analista de Produtos
O que faz: responsável pelo desenvolvimento ou melhora de algum produto oferecido pela empresa para o cliente final.
Perfil da vaga: capacidade analítica e crítica sobre o funcionamento e desenvolvimento de novos negócios; criatividade para pensar em novos negócios e maneiras de fazer a experiência do cliente mais prazerosa.
Salário: R$ 8 mil a R$ 12 mil.
Motivo para estar em alta: companhias de todos os portes estão em busca de candidatos com expertise em produtos diferenciados. O mercado precisa de mentes e ideias capazes de fazer os consumidores utilizarem mais seus serviços. Assim como em muitas áreas, a experiência do usuário é o que faz uma pessoa utiliza um serviço financeiro ou não.

Cargo: Consultor de Investimentos
O que faz: gerencia uma carteira de investimentos.
Perfil da vaga: perfil altamente comercial para obter mais clientes; alto conhecimento de produtos financeiros para recomendar a melhor opção para seu cliente.
Salário: Fixo a partir de R$ 8 mil + remuneração variável (perfil bem agressivo).
Motivo para alta em 2019: Com o acesso livre de todo tipo de investidor (de média ou alta renda), realmente saber o que dizer e como direcionar pessoas para investir é um grande diferencial. Além disso, o volume de agentes autônomos que o mercado necessita atualmente é relevante. Profissionais com uma carteira de clientes fiéis e que sabem investir podem atingir muito mais em sua carreira.

Cargo: Especialista Tributário
O que faz: apuração de impostos diretos e indiretos. Atendimento à auditoria. Planejamento tributário da empresa para recuperação de crédito. Disseminação de conhecimento no time.
Perfil da vaga: inglês avançado será diferencial para maior parte das empresas. Ótima comunicação para transitar entre áreas. Proatividade e ótima interpretação de texto, para pesquisas recorrentes de legislação.
Salário: R$ 9 mil a R$15 mil.
Motivo para estar em alta: o cenário pós-crise está forçando as empresas a reestruturar a área tributária para que consigam planejar 2019 em um novo momento de expansão da economia, ao mesmo tempo reavendo créditos com o governo.

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