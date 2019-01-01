Três “sortudos” de MS ganharam na Mega da Virada

Apostadores de Mato Grosso do Sul fazem parte do grupo de 52 pessoas que ganharam na Mega da Virada. O sorteio foi realizado na noite de ontem (31), em São Paulo. Os novos milionários são de Corumbá, Costa Rica e Coxim e cada um levará o valor total de R$ 5.818.007,36 para casa.

Nesta categoria, o valor total do prêmio era de R$ 302,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33.

Outros ganhadores

Na segunda faixa de premiação (acerto de cinco números), 7.688 apostadores vão levar R$ 6.644,73 cada um. Outros 303.857 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 240,17 cada um.

R$ 1 milhão por mês

Segundo estimativa da Caixa, o prêmio do concurso pode render mais de R$ 1 milhão por mês, caso seja aplicado inteiramente na poupança. O valor é suficiente para comprar um carro popular por dia.