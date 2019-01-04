Lançado concurso para cargos de técnico-administrativo na UFMS

A partir de 15 de janeiro estarão abertas as inscrições para o concurso público para técnico-administrativo na UFMS. São sete vagas para Analista de Tecnologia da Informação, Administrador, Químico e Técnico em Assuntos Educacionais para a Cidade Universitária, em Campo Grande.

O concurso será realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), sob a supervisão da Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://concurso.fapec.org e a taxa será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para todos os cargos. O edital completo pode ser baixado aqui.