Lançado concurso para cargos de técnico-administrativo na UFMS

Concursos
O concurso será realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura
A partir de 15 de janeiro estarão abertas as inscrições para o concurso público para técnico-administrativo na UFMS. São sete vagas para Analista de Tecnologia da Informação, Administrador, Químico e Técnico em Assuntos Educacionais para a Cidade Universitária, em Campo Grande.
O concurso será realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), sob a supervisão da Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
As inscrições devem ser feitas pelo site https://concurso.fapec.org e a taxa será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para todos os cargos. O edital completo pode ser baixado aqui.
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