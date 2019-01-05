Publicada Resolução que aprova Matrizes Curriculares para Grupos Não Seriados da Rede Estadual

Educação
Entre as determinações, está a formação dos agrupamentos
Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (4.01) a Resolução n. 3.540, que aprova as Matrizes Curriculares das etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio para as escolas da Rede Estadual que operacionalizam a organização por Grupos Não Seriados (GNS).
Com a aprovação, a organização e o atendimento serão definidos por faixa etária, ano escolar, expectativas de aprendizagem e/ou habilidades cognitivas esperadas para cada período escolar estabelecido. Os Grupos Não Seriados são formados por estudantes de diferentes anos, em caráter intensivo.
Entre as determinações, está a formação dos agrupamentos. De acordo com o quantitativo de matrículas na etapa do Ensino Fundamental, os Grupos não Seriados serão organizados como 1º GNS (para estudantes oriundos do 1º, 2º ou 3º ano do EF), 2º GNS (4º e 5º ano), 3º GNS (6º e 7º) e 4º GNS (para estudantes do 8º e 9º ano). Para os estudantes oriundos do Ensino Médio, a organização será efetivada como 5º GNS.
Ainda de acordo com a publicação, a progressão do estudante, que concluir com êxito o ano letivo, ocorrerá por meio de avaliação individual.
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