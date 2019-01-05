Turistas fogem de ataque de abelhas ao escalar montanha e se perdem

Três turistas brasileiros se perderam e foram atacados por abelhas enquanto faziam uma escalada a uma montanha de cerca de 300 metros de altura, no departamento de Concepción, que fica a 200 km de Ponta Porã, na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul.

Os turistas identificados como Rafael Mareco, Esteban Gomes e Ivan Barreto, foram para a região denominada Cerro Memby na quinta-feira (3) onde participavam de um evento eco turístico, quando foram atacados por um enxame de abelhas.

Ao fugirem, eles ficam sem saída e se perderam entre as montanhas. Conforme informações do portal Porã News, o Corpo de Bombeiros da cidade paraguaia foi acionado e até um helicóptero foi usado para o resgate.

As buscas também foram feitas por terra, com auxilio da Força Tarefa Conjunta e por patrulhas.

Os jovens foram encontrados e encaminhados a um hospital da região.