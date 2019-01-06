'Gordofobia é ainda mais absurda no verão', conta jovem que ouviu piada sobre seu peso

Para Carlos, que hoje mora em São Paulo, a principal sensação diante de uma manifestação de gordofobia é de incompreensão. "Não entendo por que meu corpo incomoda tanto, por quê chega a motivar um comentário. A gordofobia se manifesta especialmente pela pessoa que aponta. Se alguém se incomoda com meu corpo em um espaço público, é porque algo falta na vida dela, um propósito, ou a simples noção de importar-se mais consigo do que com os outros".

"A Gordofobia machuca. É como um crime e precisa sim ser evitada. Se piadas ofensivas contra outras minorias são evitadas porque configuram crime, porque vão ofender e destruir os sentimentos de alguém, as piadas contra gordos também precisar ser coibidas."

Ana Paula Ostapenko, de 36 anos, de Dourados (MS), também conhece a gordofobia - e afirma que nos últimos tempos o preconceito ganhou novas nuances. "As pessoas estão colocando a gente em uma tabela do quão gordo é possível ser para que não agrida os outros, o que seria o corpo gordo aceitável e o que não seria. As pessoas olham para mim e dizem 'Ah, mas você não é tão gordinha' como se isso fosse uma coisa positiva. Um corpo gordo é um corpo gordo, é o meu corpo, é um corpo lindo e pronto".