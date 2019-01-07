Ano começa com 11 concursos abertos em MS e salários de até R$ 12,9 mil

Mato Grosso do Sul começou 2019 com 11 concursos e processos seletivos abertos. Parte das oportunidades começam a inscrever neste semana e o restante em fevereiro. Os salários começam no mínimo e ultrapassam R$ 12,9 mil.

Coren – O Conselho Regional de Enfermagem abriu concurso com seis vagas em cargos de nível médio e superior. Os profissionais atuarão nas cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

As funções se dividem entre assistente administrativo (2); técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); administrador; advogado; analista de sistema; contador (1) e enfermeiro fiscal (2).

Inscrições se encerram hoje, 7 de dezembro, e podem ser feitas pelo site www.shdias.com.br . As taxas variam entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Os salários variam entre R$ 1.238,43 a R$ 3.738,03, com a jornada de trabalho de 40h semanais.

Iguatemi - A Prefeitura de Iguatemi abriu processo seletivo para contratação de Professores, que vão atuar na rede municipal de ensino.

As inscrições se encerram no dia 11 de janeiro de 2019, a ficha de cadastramento está disponível no site www.iguatemi.ms.gov.br . O exercício dos docentes será durante o ano letivo de 2019.

UFGD – Começam amanhã, 8 de janeiro, as inscrições para concurso da Universidade Federal da Grande Dourados, para contratação de técnico-administrativos e docentes. Para garantir a participação os candidatos devem acessar o site cs.ufgd.edu.br entre os dias 08 de janeiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2019. Valor das taxas variam conforme o cargo, mas há isenção do valor para quem tem direito.

Com jornadas de 40h semanais e salários que variam entre R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, são oferecidas 14 vagas de nível médio/técnico e superior: assistente em administração (2);

técnico em eletrotécnica (1); técnico em eletromecânica (1); técnico laboratório - área informática (1); técnico laboratório - área ciências agrárias (1); administrador (4); contador (1); engenheiro - área mecânica (1); arquivista (1); e técnico em assuntos educacionais (1).

Com jornadas de 20h semanais, salários que variam entre R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 e regime de dedicação exclusiva, são oferecidas mais 17 vagas para professores auxiliares e adjuntos: economia (1); ciências contábeis (1); ensino de química (1); físico-química (1); cooperação internacional (1); biologia e manejo de plantas daninhas (1); psicologia social comunitária (1); anatomia cirúrgica / cirurgia (1); anatomia patológica (1); clínica médica (1); ginecologia e obstetrícia (2); medicina de família e comunidade (2); medicina do trabalho e perícia médica (1); ortopedia (1); saúde da comunidade e bioética (1).

IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul abriu concurso público para cargo de Magistério Federal, na categoria funcional de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As vagas devem preencher quadro de pessoal permanente do IFMS nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Coxim; Corumbá; Dourados; Jardim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã ou Três Lagoas.

As vagas disponíveis são para as áreas de administração (5); arquitetura (5); biologia (1); educação física (2); informática/redes (1); português/inglês (2); química (2). A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, de acordo com a titulação, mais auxílio-alimentação R$ 458,00.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS (www.ifms.edu.br), de 6 a 25 de fevereiro. O valor da taxa é de R$ 150,00.

Bonito – A prefeitura de Bonito abriu concurso com 226 vagas e salários que variam entre R$ 998,00 a 3.551,66. As jornadas de trabalho são de 8h diárias ou de 20h semanais. As inscrições são realizadas pelo site www.fapec.org.br e taxas variam entre R$ 115,00 e R$ 150,00.

As oportunidades de nível fundamental, médio e superior, são distribuídas entre os cargos de: Advogado (1); Assistente Social (4); Contador (1); Enfermeiro Padrão (2); Farmacêutico Bioquímico (2); Fisioterapeuta (2); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (2); Professor de Artes 1º ao 5º ano (4); Professor Regente de Educação Infantil (25); Professor Regente 1º ao 5º ano (29); Agente Administrativo (8); Assistente de Administração (6); Auxiliar de Consultório Dentário (2); Fiscal de Postura (1); Guarda Vidas (5); Orientador Social (3); Técnico de Enfermagem (2); Cuidador (6); Auxiliar de Serviços Diversos (20); Gari (17); Merendeira (20); Motorista Cnh C (4); Motorista Cnh D (4); Operador de Máquinas (4); Tratorista (2); Vigia (35) e Zelador (14).

Laguna Caarapã - A prefeitura abriu processo seletivo para contratação temporária de professores e profissionais da saúde. Ao todo são 59 vagas, com salários que variam entre R$ 905,98 e R$ 4.124,26, conforme a função escolhida.

Os cargos são: professor de educação infantil/sede e área rural (8); professor - anos iniciais/sede e área rural (11); professor educação indígena i e ii (15); educação física (1); língua portuguesa (3); geografia (2); artes (3); educação especial (2); matemática (2); professor de ciências - anos iniciais (3) e edital 02 - agente comunitário de saúde - acs (1); bioquímico (1); auxiliar de enfermagem (1) técnico de enfermagem (4); auxiliar de consultório dentário - acd (1) e farmacêutico (1).

As inscrições são feitas em locais diferentes e se encerram no dia 9 de janeiro:

• Professores: Sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua João Lourenço de Lima, nº 791, Laguna Carapã - MS;

• Profissionais da Saúde: Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua, Edson Loli gheti, nº 521 centro.

Ribas do Rio Pardo - A prefeitura abriu concurso e processo seletivo que juntos somam 151 vagas para todos os níveis de escolaridade. As inscrições se encerram no dia 27 de janeiro e podem ser feitas pelo endereço eletrônico concurso.fapec.org. As taxas variam entre R$ 100,00 e R$ 160,00.

O concurso público conta com os cargos de Assistente Social (1); Biólogo; Controlador Interno (2); Educador Físico (1); Educador Social II (1); Fiscal de Meio Ambiente; Geógrafo; Médicos das especialidades de Anestesista - 20h (1); Cirurgião Geral - 20h (1); Clínico Geral - 40h (1); ESF - 40hr (1); Obstetra - 40h (1); Ortopedista (1); Pediatra - 40h (1) e Plantonista (1); Terapeuta Ocupacional; Professores de Educação Básica das áreas de 1º ao 5º - Sala Multiseriada - Escola Polo (10); Arte (12); Professor Interprete (1) e Professor Monitor (15); Agente de Administração (3); Agente de Fiscalização Ambiental (1); Eletricista de Baixa e Alta Tensão (1); Fiscal de Obras e Posturas; Instrutor de Música; Técnico em Enfermagem (15); Técnico em Imobilização Ortopédica; Técnico em Informática; Técnico em Laboratório (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Segurança do Trabalho; Agente de Proteção Social (4); Inspetor de Alunos (15); Fiscal de Atividades Urbanas; Mecânico (1); Monitor de Oficina de Artes (2); Motorista de Ambulância (1); Oficial de Manutenção (8); Operador de Motoniveladora (2); Operador de Pá Carregadeira (2); Recepcionista (8); Auxiliar de Agente de Proteção Social (4); Cozinheira; Coveiro; Gari; Motorista (15) e Tratorista (1).

Já o Processo Seletivo tem oportunidades para Agente Comunitário de Saúde (10) e Agente de Endemias (5). Os profissionais que assumirem estas funções vão atuar em jornadas de 20h a 40h de trabalho por semana, ou em escala de 12hX36h, com remunerações que variam de R$ 985,71 a R$ 12.969,94 ao mês.

UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul abriu concurso para contratação de Professor de Ensino Superior nas áreas de: Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa (1); Língua Portuguesa (1); Engenharia Civil (1); Direito (2); Ciências Sociais (1);

Os profissionais atuarão nos Campi de Cassilândia; Dourados; Naviraí e Paranaíba. É necessário que os candidatos tenham Graduação, Licenciatura, Mestrado ou Doutorado.

A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 6.172,62 a R$ 8.698,87, de acordo com a titulação do profissional. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro de 2019 e são realizadas pelo endereço eletrônico concursos.uems.br. O valor da taxa é de R$ 220,56.

UFMS - A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul recebe a partir do dia 15 de janeiro, inscrições para o novo concurso público com 42 vagas para professor.

Os profissionais que forem admitidos devem atuar em jornadas de 20h semanais de trabalho, ou em regime de dedicação exclusiva. As remunerações variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

As contratações acontecerão nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Corumbá; Coxim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março de 2019, pelo endereço eletrônico www.concursos.ufms.br . A taxa custa R$ 250,00.

UFMS – Também há oportunidades para os cargos de técnico-administrativos em educação. Esses profissionais de nível superior atuarão em Campo Grande e o valor da remuneração é de R$ 4.180,66, para jornada de trabalho de 40h semanais.

Os cargos disponíveis são: Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Software (1); Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e redes (1); Administrador (1); Químico (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (3).

As inscrições podem ser realizadas a partir pelo site www.concurso.fapec.org, a partir do dia 15 de janeiro de 2019, até o 17 de março de 2019. A taxa custa R$ 150,00.

SED – Processo seletivo da Secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul vai contratar docentes, em caráter temporário. É exigida formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau em cursos reconhecidos pelo MEC.

Os interessados nesta oportunidade podem efetuar inscrição preenchendo a ficha de cadastramento disponível no endereço eletrônico www.portaldoprofessor.ms.gov.br, até o dia 20 de janeiro de 2019.

Concluído o preenchimento da ficha cadastral, o candidato deve salvar o documento para gerar o número de protocolo, enviar e imprimir o comprovante, finalizando a inscrição.