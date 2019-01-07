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Justiça

Judiciário de MS retorna às atividades e prazos seguem suspensos

Nesse período os advogados poderão ter vista dos processos em cartórios ou secretarias, bem como retirar autos em carga e obter cópias

Renan Nucci

Publicado em 07/01/2019 às 18:22

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O expediente forense do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul volta a funcionar normalmente a partir desta segunda-feira, dia 7 de janeiro, porém os prazos processuais de qualquer natureza estão suspensos até o dia 20 de janeiro de 2019. No período de 7 a 20 de janeiro não serão realizadas audiências ou sessões de julgamento em primeira e segunda instâncias, conforme disposição contida no § 2º do art. 220 do Código de Processo Civil. A suspensão não impede a prática de ato processual de natureza urgente e necessário à preservação de direitos.

Nesse período os advogados poderão ter vista dos processos em cartórios ou secretarias, bem como retirar autos em carga e obter cópias.

Ressalte-se que o expediente forense será executado normalmente no período de 7 a 20 de janeiro e, mesmo com a suspensão de prazos, audiências e sessões, haverá o exercício, por magistrados e servidores, de suas atribuições regulares, ressalvadas férias individuais e feriados.

Importante lembrar que a suspensão dos prazos processuais não acarretará prejuízos aos jurisdicionados, dada a manutenção do atendimento ao público.

A partir desta segunda-feira (7), serão mantidas as disponibilizações via internet de despachos, decisões, sentenças e acórdãos por acesso ao acompanhamento processual no portal do Tribunal de Justiça.
 

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