Sancionada lei que institui orquídea Cattleya Nobilior como flor símbolo de MS

O governador Reinaldo Azambuja sancionou Projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Lídio Lopes, que institui a orquídea Cattleya Nobilior, planta lilás típica da região Centro-Oeste, como flor símbolo de Mato Grosso do Sul. A proposta visa incentivar a produção da espécie e contribuir para a preservação ambiental e desenvolvimento do turismo.

A lei prevê, ainda, adoção das seguintes medidas: repovoamento e preservação da orquídea em espaços diversos e nas árvores existentes em parques e praças, com possível participação da iniciativa privada; e divulgação nos eventos municipais e nas escolas da importância da planta.

A Cattleya Nobilior é originária dos Estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul. É encontrada, sobretudo, perto de cursos de água, sobre árvores frondosas que lhes proporcionam muita ventilação. Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação, que foi no dia 4 de janeiro.