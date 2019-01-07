Sancionada lei que institui orquídea Cattleya Nobilior como flor símbolo de MS

Símbolo
A proposta visa incentivar a produção e a preservação ambiental
O governador Reinaldo Azambuja sancionou Projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Lídio Lopes, que institui a orquídea Cattleya Nobilior, planta lilás típica da região Centro-Oeste, como flor símbolo de Mato Grosso do Sul. A proposta visa incentivar a produção da espécie e contribuir para a preservação ambiental e desenvolvimento do turismo.
A lei prevê, ainda, adoção das seguintes medidas: repovoamento e preservação da orquídea em espaços diversos e nas árvores existentes em parques e praças, com possível participação da iniciativa privada; e divulgação nos eventos municipais e nas escolas da importância da planta.
A Cattleya Nobilior é originária dos Estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul. É encontrada, sobretudo, perto de cursos de água, sobre árvores frondosas que lhes proporcionam muita ventilação. Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação, que foi no dia 4 de janeiro.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS