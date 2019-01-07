Seguem abertas inscrições para professores temporários em MS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação recebe até o dia 20 deste mês as inscrições para o cadastro de professores temporários da Educação Básica nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino e programas/projetos educacionais durante o ano letivo de 2019.

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, o edital, com informações e requisitos necessários, foi publicado na edição nº 9.804, no Diário Oficial do Estado.

Para se inscrever, os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor, onde é disponibilizada a ficha de cadastramento.

Os candidatos serão contratados sob o regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo.

A convocação será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo.