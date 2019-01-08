Brasileiro gasta 51 minutos por dia em redes sociais durante o trabalho

O brasileiro gasta até 51 minutos por dia em redes sociais enquanto estão em horário de trabalho em funções que, inevitavelmente exigem que ele esteja sempre na frente de um computador. O levantamento é de um software do site ProdutivoApp que calcula o rendimento das atividades dos funcionários, exercidas ao longo do dia a dia.

Segundo o software, levando em consideração uma rotina diária de oito horas de trabalho, o colaborador desempenha atividades online relacionadas à sua função por 5h12min; fora do computador por 1h57min e passa 51min em redes sociais, plataformas de streaming e sites de compras.

WhatsApp, YouTube e e-mail pessoal são os acessos que mais distraem o funcionário das tarefas relacionadas à sua atuação profissional. O primeiro ocupa 44% desse tempo, o seguinte soma 20% e o último, 18%.

De acordo com o levantamento do ProdutivoApp, segunda e quinta-feira são os dias mais produtivos para os funcionários, com índices que chegam a 89% e 82%, respectivamente, contra 72% das sextas-feiras. A pesquisa levou em consideração a rotina de aproximadamente 20 mil trabalhadores em 2018.

Confira os dados de rendimento, conforme o site de tecnologia Tecmundo.

Índice de eficiência

• Segunda-feira: 89%

• Terça-feira: 78%

• Quarta-feira: 78%

• Quinta-feira: 82%

• Sexta-feira: 72%

Atividades online não relacionadas ao trabalho

• WhatsApp Web: 44%

• YouTube: 20%

• Email pessoal: 18%

• Facebook: 11%

• Mercado Livre: 7%