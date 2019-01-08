Brasileiro gasta 51 minutos por dia em redes sociais durante o trabalho

Tecnologia
O levantamento e de um software do site ProdutivoApp que calcula o rendimento das atividades dos funcionários
O brasileiro gasta até 51 minutos por dia em redes sociais enquanto estão em horário de trabalho em funções que, inevitavelmente exigem que ele esteja sempre na frente de um computador. O levantamento é de um software do site ProdutivoApp que calcula o rendimento das atividades dos funcionários, exercidas ao longo do dia a dia.
Segundo o software, levando em consideração uma rotina diária de oito horas de trabalho, o colaborador desempenha atividades online relacionadas à sua função por 5h12min; fora do computador por 1h57min e passa 51min em redes sociais, plataformas de streaming e sites de compras.
WhatsApp, YouTube e e-mail pessoal são os acessos que mais distraem o funcionário das tarefas relacionadas à sua atuação profissional. O primeiro ocupa 44% desse tempo, o seguinte soma 20% e o último, 18%.
De acordo com o levantamento do ProdutivoApp, segunda e quinta-feira são os dias mais produtivos para os funcionários, com índices que chegam a 89% e 82%, respectivamente, contra 72% das sextas-feiras. A pesquisa levou em consideração a rotina de aproximadamente 20 mil trabalhadores em 2018.
Confira os dados de rendimento, conforme o site de tecnologia Tecmundo.
Índice de eficiência
• Segunda-feira: 89%
• Terça-feira: 78%
• Quarta-feira: 78%
• Quinta-feira: 82%
• Sexta-feira: 72%
Atividades online não relacionadas ao trabalho
• WhatsApp Web: 44%
• YouTube: 20%
• Email pessoal: 18%
• Facebook: 11%
• Mercado Livre: 7%
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