Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:39

Buscar

Últimas notícias
X

Tecnologia

Brasileiro gasta 51 minutos por dia em redes sociais durante o trabalho

O levantamento e de um software do site ProdutivoApp que calcula o rendimento das atividades dos funcionários

Guilherme Henrique

Publicado em 08/01/2019 às 10:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O brasileiro gasta até 51 minutos por dia em redes sociais enquanto estão em horário de trabalho em funções que, inevitavelmente exigem que ele esteja sempre na frente de um computador. O levantamento é de um software do site ProdutivoApp que calcula o rendimento das atividades dos funcionários, exercidas ao longo do dia a dia.

Segundo o software, levando em consideração uma rotina diária de oito horas de trabalho, o colaborador desempenha atividades online relacionadas à sua função por 5h12min; fora do computador por 1h57min e passa 51min em redes sociais, plataformas de streaming e sites de compras.

WhatsApp, YouTube e e-mail pessoal são os acessos que mais distraem o funcionário das tarefas relacionadas à sua atuação profissional. O primeiro ocupa 44% desse tempo, o seguinte soma 20% e o último, 18%.

De acordo com o levantamento do ProdutivoApp, segunda e quinta-feira são os dias mais produtivos para os funcionários, com índices que chegam a 89% e 82%, respectivamente, contra 72% das sextas-feiras. A pesquisa levou em consideração a rotina de aproximadamente 20 mil trabalhadores em 2018.

Confira os dados de rendimento, conforme o site de tecnologia Tecmundo.

Índice de eficiência

• Segunda-feira: 89%
• Terça-feira: 78%
• Quarta-feira: 78%
• Quinta-feira: 82%
• Sexta-feira: 72%

Atividades online não relacionadas ao trabalho

• WhatsApp Web: 44%
• YouTube: 20%
• Email pessoal: 18%
• Facebook: 11%
• Mercado Livre: 7%

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo