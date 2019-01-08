Previsão é de terça com 35ºC e muita chuva durante todo o dia em Aquidauana

Clima
Dia já começa com céu nublado e pancadas de chuvas isoladas na cidade
Com máxima de 35ºC prevista, a terça-feira (8) deve ser mais um dia de muito calor e chuva em Aquidauana, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia começa com céu nublado com pancadas de chuvas isoladas. Na parte da tarde, as chuvas se intensificam e podem ocorrer trovoadas. A noite o aguaceiro promete trégua e o céu fica apenas nublado.
A mínima não deve ficar abaixo de 24ºC e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.
Ontem (7) o Inmet emitiu alerta de tempestade com granizo para o município, que seguiu até a madruga desta terça.
Próximos dias - Até sexta-feira (11), a previsão do Inmet é de calorão pela manhã e pancadas de chuva de tarde na maior parte de Mato Grosso do Sul.
Na quarta e quinta-feira as pancadas de chuva ocorrem de forma mais isolada, a umidade do ar diminui, com valores próximos ou abaixo aos 30% em grande área do Estado.
Luto
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LUTO
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