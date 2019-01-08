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Previsão é de terça com 35ºC e muita chuva durante todo o dia em Aquidauana

Dia já começa com céu nublado e pancadas de chuvas isoladas na cidade

Guilherme Henrique

Publicado em 08/01/2019 às 07:00

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Com máxima de 35ºC  prevista, a terça-feira (8) deve ser mais um dia de muito calor e chuva em Aquidauana, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia começa com céu nublado com pancadas de chuvas isoladas. Na parte da tarde, as chuvas se intensificam e podem ocorrer trovoadas. A noite o aguaceiro promete trégua e o céu fica apenas nublado.

A mínima não deve ficar abaixo de 24ºC  e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.

Ontem (7) o Inmet emitiu alerta de tempestade com granizo para o município, que seguiu até a madruga desta terça.

Próximos dias - Até sexta-feira (11), a previsão do Inmet é de calorão pela manhã e pancadas de chuva de tarde na maior parte de Mato Grosso do Sul.

Na quarta e quinta-feira as pancadas de chuva ocorrem de forma mais isolada, a umidade do ar diminui, com valores próximos ou abaixo aos 30% em grande área do Estado.

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