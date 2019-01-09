Detran-MS alerta sobre golpe que oferece CNH Social

Atenção
O site denominado CNH Social 2019 oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação com descontos e até mesmo de forma gratuita ao usuário
Denúncia de possível golpe utilizando o nome do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) chegou ao conhecimento do órgão nesta quarta-feira (9.01). O site denominado CNH Social 2019 oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação com descontos e até mesmo de forma gratuita ao usuário.
Diante deste fato, o Departamento comunica que se trata de uma forma de Phishing, maneira pela qual criminosos cibernéticos utilizam para obter informações pessoais como senhas ou números de cartão de crédito, CPF e de contas bancárias.
Toda e qualquer comunicação oficial sobre programas, projetos ou demais assuntos referentes ao Detran-MS é feito com a utilização do site www.detran.ms.gov.br ou por meio de publicação em Diário Oficial do Estado.
A Cotra (Corregedoria de Trânsito) do Detran-MS já tomou conhecimento do caso e abriu investigação visando a identificar a autoria.
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