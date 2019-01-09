Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:40

Buscar

Últimas notícias
X

Atenção

Detran-MS alerta sobre golpe que oferece CNH Social

O site denominado CNH Social 2019 oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação com descontos e até mesmo de forma gratuita ao usuário

Renan Nucci

Publicado em 09/01/2019 às 17:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Denúncia de possível golpe utilizando o nome do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) chegou ao conhecimento do órgão nesta quarta-feira (9.01). O site denominado CNH Social 2019 oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação com descontos e até mesmo de forma gratuita ao usuário. 

Diante deste fato, o Departamento comunica que se trata de uma forma de Phishing, maneira pela qual criminosos cibernéticos utilizam para obter informações pessoais como senhas ou números de cartão de crédito, CPF e de contas bancárias. 

Toda e qualquer comunicação oficial sobre programas, projetos ou demais assuntos referentes ao Detran-MS é feito com a utilização do site www.detran.ms.gov.br ou por meio de publicação em Diário Oficial do Estado.

A Cotra (Corregedoria de Trânsito) do Detran-MS já tomou conhecimento do caso e abriu investigação visando a identificar a autoria.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo