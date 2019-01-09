Projeto Florestinha realiza Educação Ambiental para 16.262 alunos em 42 escolas de 14 municípios em 2018

As crianças e adolescentes do Projeto Florestinha de Campo Grande realizaram, durante o ano letivo de 2018, trabalhos de Educação Ambiental para16.262 alunos, em 42 escolas, com 304 palestras em 14 municípios do Estado.

As atividades de Educação Ambiental começaram logo no início do ano letivo, no mês de fevereiro, pelo município de Jaraguari e, no mês seguinte, no município de Taquarussu, sendo atendidas também escolas da Capital.

Ainda no primeiro semestre foram atendidas várias escolas na capital e outros municípios do interior do Estado, totalizando 11.020 alunos atendidos de 24 escolas, com 254 palestras realizadas em 10 municípios. Durante o segundo semestre, na capital e municípios do interior, foram atendidos mais 6.242 alunos de 18 escolas, com 150 palestras em 4 municípios.

Além da parte social, Educação Ambiental tem sido prioritária nos trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Florestinha. Em 2015 foram atendidos 11.862 alunos da Capital e Interior e em 2016 foram 21.705. No ano passado foram atendidos 40.712 alunos de 102 escolas públicas e privadas em 16 municípios do Estado.

Atualmente são 10 equipes de Florestinhas das duas Unidades de Campo Grande realizando Educação Ambiental na Capital e interior. A Unidade do Projeto do Parque Cônsul Assaf Trad é também um Centro de Educação Ambiental (CEA/Florestinha) de recepção de estudantes, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) da Capital.

Os trabalhos são realizados em forma de oficinas temáticas, pelas crianças e adolescentes do Projeto Florestinha, supervisionados por um Policial Militar Ambiental. As oficinas temáticas são:

1 – Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos.

2 Visitação ao museu de animais e peixes empalhados, com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, tráficos, etc.

3 Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: águas, desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc.

4 Montagem artificial do Ciclo da Água, com palestras relacionadas a temática das águas no planeta.

5 Casa da Energia – com palestra sobre economia de energia, matriz energética e fontes renováveis, etc.

6 Plantio de mudas nativas, com palestra sobre desmatamento, erosões e importância da flora, etc.

7 Palestra Geral – palestra realizada por um Florestinha para a sensibilização dos estudantes sobre os vários temas ambientais, de forma que os alunos entendam que o ambiente é um complexo e que afetar o seu equilíbrio gera problema de qualidade de vida, tendo em vista que tudo que usamos, comemos, bebemos, respiramos vem do ambiente.

Além das oficinas e palestras são realizadas discussões de vários temas ambientais entre os alunos e as crianças do Projeto Florestinha, supervisionadas pelos Policiais Militares Ambientais.

Incentivo à educação ambiental

Importante também é que ao final das discussões sobre cada tema, são entregues aos professores folhetos patrocinados pela empresa MSGÁS, que é parceira no Projeto de Educação Ambiental, para que eles continuem as discussões com os alunos. Ou seja, o Projeto Florestinha leva a educação ambiental não formal de forma lúdica e convoca os professores para que continuem no ensino formal os trabalhos voltados às questões ambientais, no sentido de se conseguir a transversalidade do tema ambiente, prevista pela Lei Federal nº 9795/1995 (Lei da Política Nacional de Educação Ambiental.