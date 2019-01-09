Termômetros podem atingir 37ºC, mas chuva alivia calorão á tarde em Aquidauana

Clima
Enquanto isso, a mínima não fica abaixo de 25ºC
A quarta-feira (9) deve ser de muito calor em Aquidauana. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura máxima pode alcançar até 37ºC. Enquanto isso, a mínima não fica abaixo de 25ºC.
A boa notícia, aos amantes de temperaturas mais amenas, é que o instituto prevê pancadas de chuvas isoladas no município durante a tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 35%.
Além disso, a previsão é o reflexo do clima em Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Segundo o Inmet, devem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde, e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul.
Segundo o instituto, no sábado as chuvas podem ser mais intensas nas regiões norte do Estado.
A quarta-feira será de céu claro a parcialmente nublado e pancada de chuva isolada em Campo Grande, com os termômetros entre 23ºC e 32ºC.
Na região centro norte do Estado há possibilidade de chuva isolada. A mínima será de 23ºC e a máxima de 35ºC. Entre os municípios da região leste a temperatura ficará entre 25ºC e 32ºC.
O dia ainda será de calor forte na região pantaneira, com possiblidade de chuva isolada e temperatura entre 25ºC e 37ºC. Na região sul, também há chance de chuva com calor de 21ºC a 33ºC.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS