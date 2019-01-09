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Termômetros podem atingir 37ºC, mas chuva alivia calorão á tarde em Aquidauana

Enquanto isso, a mínima não fica abaixo de 25ºC

Guilherme Henrique

Publicado em 09/01/2019 às 07:01

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A quarta-feira (9) deve ser de muito calor em Aquidauana. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura máxima pode alcançar até 37ºC. Enquanto isso, a mínima não fica abaixo de 25ºC.

A boa notícia, aos amantes de temperaturas mais amenas, é que o instituto prevê pancadas de chuvas isoladas no município durante a tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 35%.

Além disso, a previsão é o reflexo do clima em Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Segundo o Inmet, devem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde, e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul.

Segundo o instituto, no sábado as chuvas podem ser mais intensas nas regiões norte do Estado.

A quarta-feira será de céu claro a parcialmente nublado e pancada de chuva isolada em Campo Grande, com os termômetros entre 23ºC e 32ºC.

Na região centro norte do Estado há possibilidade de chuva isolada. A mínima será de 23ºC e a máxima de 35ºC. Entre os municípios da região leste a temperatura ficará entre 25ºC e 32ºC.

O dia ainda será de calor forte na região pantaneira, com possiblidade de chuva isolada e temperatura entre 25ºC e 37ºC. Na região sul, também há chance de chuva com calor de 21ºC a 33ºC.

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