Vendaval de 1h derruba árvores e deixa bairros no escuro em Corumbá e Ladário

Vendaval que durou cerca de uma hora, derrubou árvores e deixou alguns bairros sem energia, na noite de ontem (9) nos município de Corumbá e Ladário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a instabilidade, sem incidência de chuvas, começou por volta das 19h. No perímetro urbano foram registrados pelo menos três quedas de árvores.

Nas ruas João B. Motta, no loteamento Pantanal (entre a José Fragelli e Ciriaco de Toledo); Rua Doutor Pedro I , no Nossa Senhora de Fatima e na Alameda Breno de Medeiros.

Devido o vendaval os militares também interditaram um perímetro de segurança, na Avenida Rio Branco, em frente a Escola Delcidio do Amaral, onde uma placa de sinalização batia na rede de energia, gerando faíscas sobre a pista e colocavam em risco pedestres e condutores.

A guarnição aguardava o plantão da concessionária de energia, que por volta das 22h30 ainda atendia a demanda de alguns bairros que ficaram sem luz devido aos fortes ventos. Não foram divulgados quais bairros ficaram sem energia.

Os militares também tiveram que se deslocar até trecho da BR-262, próximo ao assentamento São Gabriel, onde três árvores também se debruçaram sobre a via, comprometendo o tráfego.