Abertas inscrições dos cursos gratuitos de informática e preparatório para Enem

O Instituto Luther King abriu as inscrições para cursos gratuitos de informática e preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As capacitações são gratuitas e os interessados podem procurar a sede do instituto até o dia 29 de janeiro.

Os interessados precisam estar cursando o 3º ano ou já ter concluído o ensino médio em escola pública. Além da apresentação do NIS (Número de Identificação Social), a renda familiar exigida é de até um salário mínimo e meio.

O curso Enem/Vestibular ocorre em aulas regulares das 19h às 22h, e em plantão das 18h10 às 18h40. Os horários e datas do curso de informática básica serão repassados no ato da inscrição.

As inscrições podem ser feitas, somente, na sede do Instituto, na Rua Fernando Correa da Costa, 603, centro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.

Por intermédio da instituição, milhares de alunos já ingressaram em universidades públicas, inclusive nos cursos de medicina e engenharia, no Estado e até fora de Mato Grosso do Sul.

Confira os documentos necessários para a inscrição: (originais atualizados com xerox)

CPF

RG

Comprovante de conta de água

Comprovante de conta de luz

Comprovante de conta de telefone

Comprovante de Renda (holerite ou declaração de próprio punho)

Histórico Escolar de Escola pública ou boletim anual do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

Foto 3×4 colorida

Número de Identificação Social – NIS (procurar o CRAS do bairro ou a SAS)-Carta de apresentação pessoal