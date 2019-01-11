Programa oferece 18 opções em cursos gratuitos em Aquidauana

Oportunidade
O pronadess-CJA foi criado por empresários com o propósito de levar qualificação profissional visando beneficiar jovens e adultos que procuram crescimento profissional
O Pronadess-CJA oferece 18 opções em cursos presenciais gratuitos em Aquidauana.
As oportunidades são para: Informática Profissional, Informática Kids, Programador, Designer Gráfico, Web Design, Educação de vídeos, Youtuber, Projetista, AutoCAD, Criação de Games, Pacote Office Avançado, Excel Avançado, Gestão Empresarial, Administração, Secretariado, Hotelaria e Turismo, Analista Contábil e Analista de Logística.
O pronadess-CJA foi criado por empresários com o propósito de levar qualificação profissional visando beneficiar jovens e adultos que procuram crescimento profissional.
O objetivo e proporcionar, por meio de empresas privadas parceiras, o acesso à educação complementar de qualidade.
Para participar e necessário preencher formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffBEpc_shYAsRxtHh_ejYEHIeSrehxVIMOnDZnJE5GkIcaEg/viewform
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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