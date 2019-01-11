Programa oferece 18 opções em cursos gratuitos em Aquidauana

O Pronadess-CJA oferece 18 opções em cursos presenciais gratuitos em Aquidauana.

As oportunidades são para: Informática Profissional, Informática Kids, Programador, Designer Gráfico, Web Design, Educação de vídeos, Youtuber, Projetista, AutoCAD, Criação de Games, Pacote Office Avançado, Excel Avançado, Gestão Empresarial, Administração, Secretariado, Hotelaria e Turismo, Analista Contábil e Analista de Logística.

O pronadess-CJA foi criado por empresários com o propósito de levar qualificação profissional visando beneficiar jovens e adultos que procuram crescimento profissional.

O objetivo e proporcionar, por meio de empresas privadas parceiras, o acesso à educação complementar de qualidade.

Para participar e necessário preencher formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffBEpc_shYAsRxtHh_ejYEHIeSrehxVIMOnDZnJE5GkIcaEg/viewform