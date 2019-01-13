Domingão pode ter calor de 36ºC com pancadas de chuva de tarde em Aquidauana

Clima
As temperaturas máximas em MS devem ficar na casa dos 37ºC
O domingão em Aquidauana pode ter calorão de até 36ºC e chuva de tarde, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia começou com céu parcialmente nublado e de tarde e à noite a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas.
As temperaturas máximas em MS devem ficar na casa dos 37ºC. As temperaturas se mantêm elevadas. A umidade relativa no Estado poderá varias entre 45% a 95%.
Na Capital, o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura máxima de 32ºC. Em Naviraí, Rio Brilhante, Coxim, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 33ºC, em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Costa Rica, Miranda, Porto Murtinho, Corumbá 36ºC, em Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia 37ºC.
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