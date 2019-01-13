Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 25 milhões na próxima terça-feira

Sorte
As dezenas sorteadas foram estas: 17 - 25 - 30 - 35 - 42 – 57
O sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (12) em São Paulo, SP, não teve acertadores. O montante acumulado agora é de R$ 25 milhões quem podem premiar um ou mais sortudos, na próxima terça-feira (15).
As dezenas sorteadas foram estas: 17 - 25 - 30 - 35 - 42 – 57
Na quina 4 apostas faturaram R$ 34.091,54, enquanto na quadra outras 4376 ganharam R$ 779,05. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 18h (de MS) do dia dos sorteios. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 18h (de MS) do dia dos sorteios.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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