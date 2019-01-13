Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 25 milhões na próxima terça-feira

O sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (12) em São Paulo, SP, não teve acertadores. O montante acumulado agora é de R$ 25 milhões quem podem premiar um ou mais sortudos, na próxima terça-feira (15).

As dezenas sorteadas foram estas: 17 - 25 - 30 - 35 - 42 – 57

Na quina 4 apostas faturaram R$ 34.091,54, enquanto na quadra outras 4376 ganharam R$ 779,05. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 18h (de MS) do dia dos sorteios. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 18h (de MS) do dia dos sorteios.